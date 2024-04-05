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Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,5% - до 61907 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,28%, до 53160 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

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Американская Apple Inc. рассматривает возможность выхода на рынок бытовых роботов, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В частности, разработчики Apple изучают вопрос создания мобильного робота, который может следовать за пользователями по... В частности, разработчики Apple изучают вопрос создания мобильного робота, который может следовать за пользователями по... читать дальше

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Samsung Electronics намерен увеличить более чем вдвое инвестиции в полупроводниковые операции в Техасе - примерно до $44 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Новые инвестиции будут сосредоточены в округе Тейлор, где Samsung... Новые инвестиции будут сосредоточены в округе Тейлор, где Samsung... читать дальше

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в марте сократилось из-за Канады, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1793 установки против 1813 в феврале. При этом мартовский уровень на... В среднем в минувшем месяце в мире работало 1793 установки против 1813 в феврале. При этом мартовский уровень на... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу одобрил поправку в Налоговый кодекс (НК), по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 г. включительно вводится дополнительный коэффициент при добыче золота к НДПИ в размере 78 тыс. руб. за 1 кг, это сделано для компенсации... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,3 пункта (0,508%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3390,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3401,02 (-0,19%) пункта,... читать дальше

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Инфляция в Грузии в марте 2024 года в годовом выражении (по сравнению с мартом 2023 года) составила 0,5%, сообщил Нацбанк страны. В феврале годовая инфляция составляла 0,3%. По сравнению с февралем этого года потребительские цены в прошлом месяце выросли на... По сравнению с февралем этого года потребительские цены в прошлом месяце выросли на... читать дальше

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Мировые продажи чипов в феврале увеличились на 16,3% - до $46,17 млрд по сравнению с $39,7 млрд за тот же месяц годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). Тем не менее, по сравнению с январем они уменьшились на... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,34/95,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,6/94,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 101,05/105,13 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Объем промышленного производства во Франции в феврале 2024 года увеличился на 0,2% по отношению к январю, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. В годовом выражении французское промпроизводство снизилось на 0,8%. Динамика за январь была... Динамика за январь была... читать дальше

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По итогам проглого года выручка ООО "Вайлдберриз" - основного юрлица маркетплейса Wildberries - достигла 538,7 млрд рублей, что на 69,8% превышает показатель 2022 года, говорится в бухотчете компании. В структуре выручки доходы от розничной продажи товаров и готовой... В структуре выручки доходы от розничной продажи товаров и готовой... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы падают в пятницу на фоне общего ухода инвесторов от рисков в условиях роста геополитической напряженности, а также неопределенности в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Сводный индекс крупнейших европейских... Сводный индекс крупнейших европейских... читать дальше

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Квартиры по программе реновации в Москве получили в марте 3,7 тысяч горожан, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества. "За последний месяц правообладателями современного жилья в 104 новостройках стали 3,7 тысяч горожан из 179 старых домов.... "За последний месяц правообладателями современного жилья в 104 новостройках стали 3,7 тысяч горожан из 179 старых домов.... читать дальше

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Розничные продажи в еврозоне в феврале 2024 года снизились на 0,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, по данным Trading Economics. Согласно... читать дальше

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