.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
В феврале промпроизводство в РФ выросло на 8,5%
Рост промпроизводства в РФ в феврале ускорился до 8,5% после 4,6% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 5,6%. За январь-февраль промпроизводство в РФ выросло на 6,6%
 
В РСПП считают необходимым защитить покупателей имущества у недобросовестных чиновников
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в антикоррупционное законодательство, чтобы защитить от национализации собственников имущества, которое ранее принадлежало недобросовестным чиновникам. Речь идет о...
 
Субъектам МСП разрешат брать кредитные каникулы
Субъектам малого и среднего бизнеса разрешат обращаться в банки за кредитными каникулами. Соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин. Проработкой вопроса займутся правительство и Банк России. До 1 июня они должны предоставить МСП...
 
На рынке труда новое явление: "гостинг"
На рынке труда новое явление: сотрудники уходят на обед и не возвращаются, пишет "Российская газета". Молодые сотрудники хотят брать на себя лишь те задачи, которые им интересны, и распоряжаться своим временем. А если им что-то не нравится, легко...
 
05 апреля 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
5 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide март 2024
09:00 Объем промышленных заказов в Германии февраль 2024
09:45 Промышленное производство во Франции февраль 2024
12:00 Объемы розничных продаж в еврозоне февраль 2024
15:30 Данные с рынка труда США март 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
05 апреля 2024 года 14:24
За неделю биржевые цены на Аи-95 выросли на 0,5%, на Аи-92 - на 0,28%
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,5% - до 61907 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,28%, до 53160 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
.
05 апреля 2024 года 14:08
Apple может выйти на рынок бытовых роботов
Американская Apple Inc. рассматривает возможность выхода на рынок бытовых роботов, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В частности, разработчики Apple изучают вопрос создания мобильного робота, который может следовать за пользователями по...    читать дальше
.
05 апреля 2024 года 13:55
Samsung планирует увеличить инвестиции в производство чипов в США в два раза
Samsung Electronics намерен увеличить более чем вдвое инвестиции в полупроводниковые операции в Техасе - примерно до $44 млрд, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Новые инвестиции будут сосредоточены в округе Тейлор, где Samsung...    читать дальше
.
05 апреля 2024 года 13:36
В марте число нефтегазовых буровых в мире снизилось - Baker Hughes
Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в марте сократилось из-за Канады, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1793 установки против 1813 в феврале. При этом мартовский уровень на...    читать дальше
.
05 апреля 2024 года 13:19
Госдума предлагает ввести "нашлепку" к НДПИ на золото - законопроект
Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу одобрил поправку в Налоговый кодекс (НК), по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 г. включительно вводится дополнительный коэффициент при добыче золота к НДПИ в размере 78 тыс. руб. за 1 кг, это сделано для компенсации...    читать дальше
.
05 апреля 2024 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 5 апреля снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,3 пункта (0,508%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3390,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3401,02 (-0,19%) пункта,...    читать дальше
.
05 апреля 2024 года 13:11
Годовая инфляция в Грузии в марте ускорилась до 0,5%
Инфляция в Грузии в марте 2024 года в годовом выражении (по сравнению с мартом 2023 года) составила 0,5%, сообщил Нацбанк страны. В феврале годовая инфляция составляла 0,3%.

По сравнению с февралем этого года потребительские цены в прошлом месяце выросли на...    читать дальше
.
05 апреля 2024 года 13:04
Февральские продажи чипов в мире выросли на 16,3%, максимум почти за 2 года
Мировые продажи чипов в феврале увеличились на 16,3% - до $46,17 млрд по сравнению с $39,7 млрд за тот же месяц годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). Тем не менее, по сравнению с январем они уменьшились на...    читать дальше
.
05 апреля 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 92,34/95,71 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,34/95,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи...
.
05 апреля 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 5 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 93,6/94,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,6/94,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний...
.
05 апреля 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 101,05/105,13 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 101,05/105,13 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи вырос...
.
05 апреля 2024 года 12:56
Промпроизводство во Франции в феврале выросло на 0,2%
Объем промышленного производства во Франции в феврале 2024 года увеличился на 0,2% по отношению к январю, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. В годовом выражении французское промпроизводство снизилось на 0,8%.

Динамика за январь была...    читать дальше
.
05 апреля 2024 года 12:48
Годовая выручка Wildberries выросла почти на 70%
По итогам проглого года выручка ООО "Вайлдберриз" - основного юрлица маркетплейса Wildberries - достигла 538,7 млрд рублей, что на 69,8% превышает показатель 2022 года, говорится в бухотчете компании.

В структуре выручки доходы от розничной продажи товаров и готовой...    читать дальше
.
05 апреля 2024 года 12:40
Фондовые индексы Европы падают на фоне общего ухода инвесторов от рисков
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы падают в пятницу на фоне общего ухода инвесторов от рисков в условиях роста геополитической напряженности, а также неопределенности в отношении перспектив денежно-кредитной политики.

Сводный индекс крупнейших европейских...    читать дальше
.
05 апреля 2024 года 12:25
В марте жилье по программе реновации получили 3,7 тыс. москвичей
Квартиры по программе реновации в Москве получили в марте 3,7 тысяч горожан, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"За последний месяц правообладателями современного жилья в 104 новостройках стали 3,7 тысяч горожан из 179 старых домов....    читать дальше
.
05 апреля 2024 года 12:17
Розничные продажи в еврозоне в феврале снизились на 0,5%, в ЕС - на 0,4%
Розничные продажи в еврозоне в феврале 2024 года снизились на 0,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, по данным Trading Economics. Согласно...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.