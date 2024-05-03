Ритейлеры пожаловались на покупателей

3 мая. FINMARKET.RU - Продавцы и депутаты работают над возвратом денег за товар. Стремление депутатов Госдумы запретить судам неограниченно снижать размер неустоек, выплачиваемых отказавшимся от покупок потребителям, наткнулось на противодействие бизнеса, опасающегося роста злоупотреблений. Бизнес-сообщество против поправок: они могут увеличить число мошенничеств и дестабилизировать бизнес из-за непредсказуемых рисков, указывается в обращении Ассоциации компаний интернет-торговли, пишет "Коммерсант".

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев называет злоупотребления покупателями своими правами серьезной проблемой в ритейле. По данным управления судебного департамента при Верховном суде, в пользу потребителей в 2000-2022 годах взыскано около 65 млрд рублей. "Образовались группы, помогающие людям получать компенсации за товары якобы с производственными недостатками, умышленно выводимые ими из строя", - поясняет Караваев. Возвращающие товарымогут сознательно затягивать разбирательства, добиваясь взыскания стоимости дорогих покупок в двух-трехкратном размере. Но и суды нередко необоснованно встают на сторону продавца, сокращая размер законных неустоек в два-пять раз, возражают юристы.