Отказаться от бумажных платежек за ЖКУ смогут все россияне

8 апреля. FINMARKET.RU - Госдума может поддержать законопроект заксобрания Краснодарского края с поправками в Жилищный кодекс, которым предлагается изменить способ информирования россиян об оплате за услуги. Документ одобрила думская комиссия по обеспечению жилищных прав граждан.

Законопроект направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капремонт альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме, говорится в заключении комиссии, с которым ознакомились "Известия"

В документе отмечается, что законопроект решает проблему несовпадения места проживания плательщика с адресом жилого помещения, за содержание которого выставляется счет. Кроме того, реализация инициативы будет способствовать экономии бюджетных средств регионов.

Комиссия обращает внимание на то, что законопроект соответствует принятым ранее судебным решениям. Речь идет о постановлении пленума Верховного суда, в котором говорится, что на потребителя коммунальных услуг не может быть возложена обязанность по получению документа только в бумажном виде или исключительно в электронном. Также определением Конституционного суда установлено, что дублирование платежных документов в электронной форме будет способствовать созданию условий для исполнения обязательств плательщиками..