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08 апреля 2024 года 10:20
Газификация садовых товариществ может начаться в этом году
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Владимир Смирнов/ТАСС
8 апреля. FINMARKET.RU - На уровне правительства прорабатывается вопрос о старте программы социальной газификации садовых товариществ в 2024 году. Об этом сообщили в Союзе садоводов России, пишет "Российская газета". Действующая с 2021 года программа газификации позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков. Но пока программа распространялась в основном на участки, выделенные под индивидуальное жилстроительство. Дачникам было сложно в ней участвовать. Сейчас ситуация изменится. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, нормативно-правовой акт по догазификации СНТ будет готов в ближайший месяц. По расчетам Минэнерго, в СНТ технически можно подключить к газу в рамках программы социальной газификации 1,5 млн домов. Возможность бесплатно подключиться к газу есть у тех участков, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Как отметил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, регионы могут вносить изменения в процедуру газификации. Например, в Московской области убрали ограничения на расстояние до границы участка и объем потребления газа. По словам Чаплина, сейчас в Московской области цены на газификацию варьируются от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, включая стоимость оборудования.
Опубликовано Финмаркет
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Александр 08.04.2024
80 процентов СНТ не находятся в границах населенных пунктов.Как с ними будут поступать?
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