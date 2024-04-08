Газификация садовых товариществ может начаться в этом году

8 апреля. FINMARKET.RU - На уровне правительства прорабатывается вопрос о старте программы социальной газификации садовых товариществ в 2024 году. Об этом сообщили в Союзе садоводов России, пишет "Российская газета"

Действующая с 2021 года программа газификации позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков. Но пока программа распространялась в основном на участки, выделенные под индивидуальное жилстроительство. Дачникам было сложно в ней участвовать. Сейчас ситуация изменится. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, нормативно-правовой акт по догазификации СНТ будет готов в ближайший месяц. По расчетам Минэнерго, в СНТ технически можно подключить к газу в рамках программы социальной газификации 1,5 млн домов.

Возможность бесплатно подключиться к газу есть у тех участков, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов. Как отметил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, регионы могут вносить изменения в процедуру газификации. Например, в Московской области убрали ограничения на расстояние до границы участка и объем потребления газа.

По словам Чаплина, сейчас в Московской области цены на газификацию варьируются от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, включая стоимость оборудования.