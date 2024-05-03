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03 мая 2024 года 08:22
Металлурги близки к мировому соглашению с ФАС
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Александр Река/ТАСС
3 мая. FINMARKET.RU - Продолжающийся с 2021 года спор Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и крупнейших металлургических компаний из-за цен на прокат близок к завершению. Вслед за "Северсталью" мировое соглашение по делу регулятору предложили НЛМК и ММК, пишет "Коммерсант". По данным источника газеты, регулятору представлены торговые политики на рынке горячекатаного проката, где зафиксированы принципы ценообразования и взаимодействия с покупателями. Антимонопольный юрист Наталья Пантюхина отмечает, что мировое соглашение с ФАС позволяет бизнесу не только существенно сэкономить на выплате штрафа, но и улучшает репутацию компании, показывая ее договороспособность. Последнее тем более актуально, если перспективы судебного разбирательства неочевидны, уточняет она. ФАС мировое соглашение тоже полезно, считает Пантюхина: "Это позволяет получить прозрачные ценовые политики у монополиста, что хорошо скажется на рынке в целом, на отдельных покупателях металлопродукции и всех смежных отраслях".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, ФАС, металлурги, соглашение
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