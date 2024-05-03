Металлурги близки к мировому соглашению с ФАС

3 мая. FINMARKET.RU - Продолжающийся с 2021 года спор Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и крупнейших металлургических компаний из-за цен на прокат близок к завершению. Вслед за "Северсталью" мировоепо делу регулятору предложили НЛМК и ММК, пишет "Коммерсант". По данным источника газеты, регулятору представлены торговые политики на рынке горячекатаного проката, где зафиксированы принципы ценообразования и взаимодействия с покупателями.

Антимонопольный юрист Наталья Пантюхина отмечает, что мировое соглашение спозволяет бизнесу не только существенно сэкономить на выплате штрафа, но и улучшает репутацию компании, показывая ее договороспособность. Последнее тем более актуально, если перспективы судебного разбирательства неочевидны, уточняет она. ФАС мировое соглашение тоже полезно, считает Пантюхина: "Это позволяет получить прозрачные ценовые политики у монополиста, что хорошо скажется на рынке в целом, на отдельных покупателях металлопродукции и всех смежных отраслях".