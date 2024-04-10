Продажи электромобилей в РФ будут расти на 38% ежегодно до 2033 г.

10 апреля. FINMARKET.RU - Спрос на электротранспорт в России в течение 10 лет будет расти в среднем на 38% ежегодно и достигнет 340 тыс. машин в год в 2033 году. Такойзаложен в базовый сценарий в исследовании российского рынка электромобилей, подготовленном консалтинговой компанией Strategy Partners, пишут "Ведомости".

В прогнозе речь идет о новой технике - легковых электрокарах, малотоннажных грузовиках на электротяге и подзаряжаемых гибридах. Темпы роста продаж будут максимальными в ближайшие несколько лет, существенно опережая среднегодовую динамику на рассматриваемом периоде.

Среди потенциальных рисков для развития электротранспорта консалтинговая компания видит возможные экспортные ограничения со стороны Китая и других стран из-за страха вторичных санкций. Замедлить рост сегмента может и снижение господдержки продаж электромобилей российской сборки, что прежде всего скажется на коммерческих автопарках, чувствительных к стоимости транспортных средств.

электромобилей во многом будут зависеть от господдержки и регулирования этой отрасли в целом, считает исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. Базовый прогноз агентства на 2024 год предполагает рост рынка почти вдвое - до 27 тыс. штук. Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев называет прогноз Strategy Partners "чересчур оптимистичным". Он напомнил, что пока основной рост продаж электрокаров приходится на премиальные модели, ввозимые из Китая. По словам Бургазлиева, в поддержку прогноза будет работать постепенное снижение стоимости батареи как самого дорогого элемента электромобиля и постепенная локализация их производства в России, а также "в целом неплохое" администрирование концепции развития электротранспорта со стороны Минэкономразвития. ("