Наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза

3 мая. FINMARKET.RU - Совокупнаяна социально значимые товары снизилась в 2,5 раза и составила 6,4% по итогам 2023 года, в 2022-м этот показатель находился на уровне 16%. Об этом свидетельствуют данные ФАС на основе информации 11 крупнейших торговых сетей. Ритейлу и властям удалось сбалансировать цены: число жалоб на подорожание сократилось в 11,5 раза. В целом разница между ценами поставщиков и продавцов может достигать 100–200%, говорят эксперты. О том, что позволило стабилизировать ситуацию пишут "Известия".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила ежегодный доклад о развитии конкуренции, проект документа уже разослан в ведомства на ознакомлениезнает издание. В разделе об устойчивости рынка социально значимых продуктов служба проанализировала, как менялась их стоимость в течение прошлого года. В частности, ФАС зафиксировала, что в среднем наценка на них резко сократилась — до 6,4% в 2023 году с 16% — в 2022-м и 22% — в 2021-м.

Служба вывела этот показатель на основе данных, которые предоставили 11 федеральных торговых сетей. Речь идет о таких продуктах, как говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко и другие. Всего чуть более 20 категорий. При этом не стоит забывать, что инфляция в стране по-прежнему находится на довольно высоком уровне и это не позволяет механизмам стабилизации цен работать в полной мере.

"В 2023 году продолжалось развитие механизмов стабилизации цен на социально значимых товарных рынках", — подчеркнула ФАС в своем докладе.

Среди них служба выделила различные виды мониторинга (например, ценовой ситуации и непосредственно розничной стоимости товаров первой необходимости), а также анализ показателей производителей продуктов. Плюс к этому антимонопольщики активно проводили внеплановые проверки. В итоге в прошлом году служба возбудила 18 дел, приняла девять решений о нарушении законодательства и выдала 11 предостережений.

Особо ФАС отметила и другой подход, который помог стабилизировать ситуацию. Это соглашения, которые заключают власти и бизнес о добровольном ограничении наценок (речь идет о показателе в 5% или 10%).

"На середину марта 2024 года такие соглашения действуют в 35 регионах, они заключены с 9,4 тыс. организациями торговли, 46 производителями и 23 оптовыми организациями", — говорится в докладе ФАС.

Все принятые меры способствовали стабилизации ситуации, что повысило доступность товаров для граждан, говорится в докладе, "в результате, в прошлом году отмечается снижение количества жалоб граждан по вопросу роста цен на продукты питания". Так, к примеру, в 2022-м на горячую линию ФАС поступило 22 тыс. подобных сообщений, а в 2023-м только 1,9 тыс. — то есть показатель сократился в 11,6 раза. Это свидетельство того, что власти принимают эффективные меры, которые сдерживают рост стоимости, отметила служба в своем докладе.

ФАС в докладе отдельно оговорила ситуацию с ростом цен на яйца — за 2023 год он составил 40%. Такой темп обернулся тем, что служба возбудила 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 10 производителей. Речь идет о признаках заключения антиконкурентных договоров и согласованных действиях. Также ФАС рекомендовала регионам заключать меморандумы о добровольном снижении наценки на яйца, в 18 субъектах так и сделали. Высокий рост цен на тепличные овощи и яйца в конце прошлого года помог производителям существенно нарастить прибыль. Их рентабельность увеличилась втрое по сравнению с 2022-м: с 8,5 до 27,5% для изготовителей овощей и с 8 до 23% — яиц, свидетельствовали данные Росстата.

ФАС активно работает с торговыми сетями по вопросу ценообразования на продовольственные товары первой необходимости, отметили "Известиям" в службе. По ее предложению ряд федеральных ритейлеров добровольно ограничили наценки на позиции 25 категорий социально значимых товаров, добавили там.