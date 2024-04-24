В марте промпроизводство в РФ выросло на 4%

Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 4% после 8,5% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,9%. За 1-й квартал промпроизводство в РФ выросло на 5,6%

24 апреля. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в марте 2024 года составил 4,0% в годовом сравнении после роста на 8,5% в феврале и на 4,6% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За 1-й квартал 2024 годав РФ выросло на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в марте 2024 года оказались несколько хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предусматривал рост промпроизводства РФ за март на 4,9%. Существенное замедление годовых темпов в марте по сравнению с февралем было ожидаемым, так как всплеск в феврале во многом объяснялся лишним днем из-за високосного года.

С исключением сезонного и календарного факторов в марте 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ выросла на 0,1% после увеличения на 1,6% в феврале и снижения на 0,2% в январе.

В марте замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 6,0% в годовом сравнении с 13,5% в феврале (за 1-й квартал рост на 8,8%).

В добывающем секторе в марте увеличение производства затормозило до 0,4% с 2,1% в феврале (в январе-марте рост на 1,1%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в марте был зафиксирован рост на 4,1% после повышения на 6,4% в феврале (за 1-й квартал рост на 5,0%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в марте составил 4,6% после увеличения на 6,0% в феврале (за 1-й квартал прирост на 4,7%).

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 3,1% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале апреля).

Минэкономразвития РФ на этой неделе немного понизило прогноз роста промышленности в 2024 году до 2,5% с 2,6% в сентябрьской версии прогноза, объяснив пересмотром ожиданий в сфере добычи. При этом рост в обрабатывающих отраслях промышленности Минэкономразвития в 2024 году ожидает на уровне 4%.

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 33,4%;

- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 31,9%;

- производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 32,9%;

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 25,0%;

- производство прочих готовых изделий - 11,0%;

- производство мебели - 9,3%;

- выпуск электрического оборудования - 7,9%;

- производство химических веществ и химических продуктов - 7,1%;

- производство текстильных изделий - 5,8%;

- производство кожи и изделий из кожи - 4,9%;

- производство продуктов питания - 4,1%, напитков - 14,0%;

- производство бумаги - 6,8%;

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - 3,9%;

- добыча угля - 5,3%;

- добыча металлических руд - 2,0%.

- производство табачных изделий - на 11,1%;

- производство кокса и нефтепродуктов - на 6,4%;

- металлургическое производство - на 5,7%;

- добыча прочих полезных ископаемых - на 4,7%;

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение,

- выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - на 2,5%;

- производство одежды - на 1,6%;

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 0,8%.

Производство легковых автомобилей в РФ в январе-марте 2024 года выросло на 81,3% относительно того же периода 2023 года, до 161 тыс. штук; грузовых - на 29,5%, до 43,4 тыс. единиц.

Столь резкую динамику можно объяснить в том числе эффектом прошлогодней низкой базы: сообщалось, что выпуск легковых машин в I квартале 2023 года упал на 64,6% г/г, грузовиков - на 17,6%.

Объем производства продукции в абсолютном выражении за март 2024 года в материалах Росстата не указан. Сообщается, что выпуск легковых машин подскочил к марту 2023 года на 86,7%, к февралю 2024 - поднялся на 9,4%. Выпуск грузовиков вырос на 0,8% г/г и сократился на 0,4% к февралю.

Производство автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в I квартале выросло на 35,1% и составило 3,8 тыс. единиц. В марте выпуск увеличился на 16,6% г/г и на 5,2% - к февралю.

Двигателей внутреннего сгорания за I квартал выпущено 53 тыс. единиц (+18% г/г). Их производство за март подросло на 4,4% г/г и на 5,1% к февралю.

Кузовов для автотранспортных средств в январе-марте произведено 10,5 тыс. штук (+28,8% г/г). Мартовский объем выпуска увеличился на 17% г/г и на 10,7% к февралю.

в марте этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличила производство продуктов питания (без учета напитков) на 4,1%, по сравнению с февралем производство выросло на 6,8%. В первом квартал производство продуктов питания увеличила на 7%,.

Отрасли, выпускающие напитки, в марте в годовом выражении увеличили производство на 14%, по сравнению с февралем - на 9,1%. За три месяца рост составил 15,9%.

Производство мяса птицы и субпродуктов в первом квартале по сравнению аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1%, до 1,3 млн тонн. Говядины, свинины, баранины и мяса других животных (охлажденного) было произведено 892 тыс. тонн (на 3,7% больше), колбасных изделий - 578 тыс. тонн (на 1,4% больше), рыбной продукции (включая ракообразных и моллюсков) - 1,2 млн тонн (на 9,7% меньше).

Производство нерафинированного подсолнечного масла за три месяца в годовом выражении выросло на 24,3%, до 2,2 млн тонн, маргарина - снизилось на 5,7%, до 114 тыс. тонн.

Молокоперерабатывающие заводы в январе-марте выработали 79,8 тыс. тонн сливочного масла, что на 4,6% меньше, чем годом ранее. Производство сыра выросло на 9,5%, до 209 тыс. тонн, творога - на 9,4%, до 117 тыс. тонн.

Соков выработано 470 млн условных банок, это в 1,6 раза больше, чем за три месяца прошлого года.

Мукомолы произвели в первом квартале 2,3 млн тонн муки (на 13,4% больше). Крупы выработано 503 тыс. тонн (на 0,4% больше), хлебобулочных изделий выпечено 1,2 млн тонн (на 3,2% меньше).

Производство сахара составило 744 тыс. тонн, что на 21,5% меньше прошлогоднего. Кондитеры в январе-марте выпустили 1 млн тонн сладостей, что на 8,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Минеральной и питьевой воды произведено 5 млрд бутылок (по 0,5 литра), что на 9,4% больше в годовом выражении. Производство пива (кроме отходов пивоварения) составило 197 млн декалитров (на 8,6% больше).

Росстат также сообщил, что сигарет за три месяца было выпущено 46,8 млрд штук, это на 9,6% меньше, чем год назад.