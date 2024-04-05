В РСПП считают необходимым защитить покупателей имущества у недобросовестных чиновников

5 апреля. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в антикоррупционное законодательство, чтобы защитить от национализации собственников имущества, которое ранее принадлежало недобросовестным чиновникам. Речь идет о ситуациях, когда активы были куплены у бывшего или действующего госслужащего, который приобрел их на незаконные доходы. Об этом "Ведомостям" рассказал источник, знакомый с подготовленнымиинициативами, которые сейчас рассматриваются совместно с правительством. По его словам, предложения включены в пакет поправок, направленных на защиту бизнеса от деприватизации.

Бизнес хочет внести изменения в ст. 17 закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и ст. 14 закона "О противодействии коррупции", сообщил источник, знакомый с документом. Суть предложений в том, чтобы право национализации имущества, купленного у коррумпированного чиновника (который не смог доказать его покупку на законные доходы), возникало только при соблюдении двух условий. Во-первых, если госслужащий передал его в обмен на неравноценную оплату или вообще без оплаты. Во-вторых, если приобретатель активов знал о том, что у продавца нет доказательств приобретения такого имущества на законные доходы.

РСПП предлагает также дать возможность покупателю доказать, что он не знал о превышении стоимости имущества над законными доходами госслужащего, отметил источник, знакомый с документом.

Кроме того, бизнес предлагает распространить на национализацию таких активов 10-летний срок давности (как и в исках о деприватизации), говорит источник. Он будет исчисляться со дня его приобретения чиновником, подозреваемым в коррупции. Кроме того, такие споры предлагается поместить в ведение арбитражных судов (сейчас их рассматривает суд общей юрисдикции).

РСПП также предложил внести изменения в ст. 41 закона "Об ипотеке", чтобы устранить правовую неопределенность в вопросе о статусе залога в случае изъятия имущества в доход государства, рассказал источник, знакомый с документом. В первую очередь эта поправка может быть направлена на защиту банков, добавил он. Согласно ей, если государство конфискует, взятое в ипотеку, оно должно нести все обязанности по договору, т. е. обнуления обязательств не предполагается. При этом банк вправе потребовать досрочно погасить ипотеку или передать имущество в его собственность, так как его интересы в этом случае не могут быть в полной мере защищены законом.

В феврале т.г. президент РСПП Александр Шохин заявил, что союз спроектировал изменения в законодательство, которые позволят защитить добросовестный бизнес от деприватизации. Он говорил, что поправками предусматривается возможность компенсации инвесторам рыночной стоимости активов с помощью механизма двусторонней реституции, а также фиксация сроков давности по таким сделкам. РСПП также предложил более четко зафиксировать, когда происходит нарушение антикоррупционного законодательства при сделках по продаже активов от лиц, занимающих госдолжности, отмечал Шохин, не приводя подробностей.