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05 апреля 2024 года 09:45
На рынке труда новое явление: "гостинг"
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Петр Ковалев/ТАСС
5 апреля. FINMARKET.RU - На рынке труда новое явление: сотрудники уходят на обед и не возвращаются, пишет "Российская газета". Молодые сотрудники хотят брать на себя лишь те задачи, которые им интересны, и распоряжаться своим временем. А если им что-то не нравится, легко покидают рабочее место без предупреждения, не заботясь об официальной стороне увольнения. Новое явление получило название "гостинг". С ним сталкивались уже около четверти работодателей, рассказали "РГ" представители рынка труда. Сотрудники исчезают с рабочего места так внезапно, что некоторые работодатели всерьез опасаются за их жизнь и готовы звонить в полицию и объявлять человека в розыск. "В нашей компании был случай, когда новый сотрудник в обеденное время покинул офис и не вернулся на рабочее место без предупреждения и объяснения причин", - рассказывает партнер и руководитель практики "Антикризисные коммуникации" КГ Progress Дмитрий Федюшин. Причем это был первый день нового сотрудника. "Мне на телефон поступило сообщение, в котором сотрудница сообщила, что не готова дальше продолжать работу", - добавил он. Руководители рассказывают очень похожие истории. "Было несколько прецедентов, когда оформляли человека на работу, он приступал к своим обязанностям, а потом уходил на обед и больше не возвращался", - вспоминает Юлия Василевская, собственник компании "РПК "Геометрия Рекламы". Она отмечает случаи, когда новички забывали вернуть только что выданные им рабочие телефоны. Даже в условиях, когда сотрудник не собирается увольняться, он может вести себя очень свободно и не соблюдать трудовую дисциплину. "Несколько наших молодых менеджеров по продажам, бывало, не приходили в офис, о чем сообщали только к обеду", - говорит соучредитель группы компаний "Росавтономгаз" Елена Ярд. На молодежь не действуют предупреждения о штрафах. "Допустим, штраф тысяча рублей, и они думают: "Не жалко, я лучше сейчас посплю", - приводит она пример. Вариантов "гостинга" довольно много. Одни соглашаются приехать на собеседование и даже сообщают, что выехали, а потом просто не отвечают на звонки. Другие принимают предложение о работе, но так и не выходят на нее. Третьи пропадают уже в процессе работы. Чаще всего в наиболее сложные моменты: первый рабочий день, момент сдачи проекта. Каждый четвертый работодатель сталкивался с "гостингом" уже трудоустроенного сотрудника, свидетельствуют данные hh.ru.
Опубликовано Финмаркет
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