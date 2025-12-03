"Финам" приостанавливает анализ РусГидро

"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций "РусГидро" ввиду отсутствия факторов, способных обеспечить дальнейший рост стоимости бумаг, сообщается в обзоре аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Компания представила слабые результаты за III квартал 2025 года, констатирует эксперт.

Чистый долг продолжает увеличиваться и с начала года вырос на 31%, достигнув 623,1 млрд руб. (+12% кв/кв).

Высокая долговая нагрузка (коэффициент чистый долг/EBITDA = 3,64x) остается ключевым фактором давления на акции, усугубляясь масштабной инвестиционной программой объемом 1,1 трлн руб. на 2025-2029 гг., отмечает Абрамов.

С учетом роста долга и необходимости дальнейшего финансирования капитальных затрат компания не планирует выплачивать дивиденды до 2029 года, что также ограничивает инвестиционную привлекательность акций, указывает он в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.