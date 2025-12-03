.
03 декабря 2025 года 17:01
Дивдоходность акций Транснефти за 2025г может составить 12,8% - ПСБ
Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам текущего года может составить 12,8%, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. "Результаты компании оцениваем за III квартал 2025 года по МСФО как стабильно крепкие. Выручка чуть подросла за счет восстановления добычи в рамках ОПЕК+, операционные расходы выросли умеренно. Результаты по EBITDA в целом совпали с консенсусом, а по чистой прибыли превысили его. Основное давление на прибыль исходит от роста налоговой нагрузки ("Транснефть" с начала года облагается 40% налогом на прибыль), - отмечает аналитик. - Тем не менее дивиденды по итогам года у эмитента могут дать неплохую доходность: по нашим оценкам, рассчитывать можно примерно на 170 руб./акцию, доходность - 12,8%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
