Цена акций Boeing может продолжить рост - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Boeing Co. могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Авиастроительная корпорация сообщила во вторник, что в следующем году рассчитывает на положительный свободный денежный поток, причем сразу в размере нескольких миллиардов долларов.

"Отметим в связи с этим, что годовой СДП уже пару лет находился в области отрицательных величин. Этим заявлением компания укрепила доверие инвесторов, сильно пошатнувшееся после списания в октябре $4,9 млрд из-за очередного сдвига сроков по лайнеру 777X. На данной новости акции подорожали на 10,1%, и, как мы полагаем, ее положительное влияние еще сохранится", - пишут эксперты в комментарии.

