Рубль, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 10,89-11,07 руб./юань в ближайшие сессии - БКС Экспресс

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 10,89-11,07 руб. за юань в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс.

Эксперт отмечает, что на отечественном валютном рынке по-прежнему слишком мало инвесторов и спекулянтов, которые до 2022 года оперативно закладывали в курс рубля ожидания вероятного изменения ключевых для него факторов и условий, в том числе под воздействием фактора геополитики.

В результате, указывает Бабин, уже несколько лет основную роль в динамике рубля играет баланс спроса на иностранную валюту и его предложения, формируемый в первую очередь экспортерами и импортерами. А он все еще сдвинут в сторону укрепления рубля.

"Вероятно, в ближайшие сессии юань будет консолидироваться в недельном диапазоне 10,89-11,07 руб." - прогнозирует аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.