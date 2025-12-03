.
03 декабря 2025 года 15:18

Курс рубля, вероятно, будет колебаться в диапазоне 77-83 руб./$1 в декабре - "Финам"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет колебаться в диапазоне 77-83 руб./$1 в текущем месяце, считает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Что касается прогноза на декабрь, то все действующие ноябрьские факторы сохранят свое влияние. 19 декабря состоится последнее в 2025 году заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. По всей видимости, регулятор может еще раз снизить ставку на 0,5% - до 16% годовых. Но этого будет недостаточно, чтобы ослабить позиции рубля, - отмечает эксперт в комментарии. - В текущем месяце ожидаются сезонно повышенные бюджетные расходы, часть денег из которых может пойти на закупку импорта, что может, как минимум, остановить укрепление рубля. Поэтому мы ожидаем, что пара USD/RUB в декабре, вероятно, будет торговаться в диапазоне 77-83 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


Лента аналитики
03 декабря 2025 года 18:25
"Финам" приостанавливает анализ РусГидро
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций "РусГидро" ввиду отсутствия факторов, способных обеспечить дальнейший рост стоимости бумаг, сообщается в обзоре аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Компания представила слабые результаты за III квартал 2025 года, констатирует...    читать дальше
03 декабря 2025 года 17:38
Рубль, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 10,89-11,07 руб./юань в ближайшие сессии - БКС Экспресс
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 10,89-11,07 руб. за юань в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Бабина на портале БКС Экспресс. Эксперт отмечает, что на отечественном валютном рынке по-прежнему слишком мало инвесторов и...    читать дальше
03 декабря 2025 года 17:01
Дивдоходность акций Транснефти за 2025г может составить 12,8% - ПСБ
Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам текущего года может составить 12,8%, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. "Результаты компании оцениваем за III квартал 2025 года по МСФО как стабильно крепкие. Выручка чуть подросла за счет восстановления добычи в...    читать дальше
03 декабря 2025 года 16:24
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Microsoft
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Microsoft Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $501,44 за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Основным драйвером роста выручки эмитента остается облачный сегмент, отмечает эксперт. Внедрение ИИ во все продукты и сервисы -...    читать дальше
03 декабря 2025 года 15:50
Цена акций Boeing может продолжить рост - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Boeing Co. могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Авиастроительная корпорация сообщила во вторник, что в следующем году рассчитывает на положительный свободный денежный поток, причем сразу в размере нескольких миллиардов...    читать дальше
03 декабря 2025 года 14:44
"Цифра брокер" назвал топ-10 наиболее привлекательных акций в декабре
"Цифра брокер" назвал десять наиболее привлекательных акций в декабре 2025 года, сообщается в материале аналитиков. Топ-10 состоит из МКПАО "Т-Технологии", "НОВАТЭКа", МКПАО "Хэдхантер", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", МКПАО "Лента", "Новабев Групп", Сбербанк, МКПАО "Яндекс", МКПАО "Озон" и...    читать дальше
03 декабря 2025 года 14:07
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку акций Ленты
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Лента", компания по прежнему остается одной из самых качественных "историй роста" на рынке, сообщается в материале аналитика Сергея Зорина. "Новая стратегия эмитента до 2028 года оказалась более амбициозной, чем мы ожидали, поэтому обновили...    читать дальше
03 декабря 2025 года 13:34
Рынок акций РФ, вероятно, останется волатильным и в 2026г - "Т-Инвестиции"
Российский рынок акций, вероятно, останется волатильным и в следующем году, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции". Внешние вызовы по-прежнему не позволяют расслабиться, отмечают эксперты. "Для инвестиционного портфеля это означает необходимость сохранять спокойствие и выдержку, чтобы проходить...    читать дальше
03 декабря 2025 года 12:58
"Финам" сохраняет прогнозную цену акций HeadHunter на уровне 5280 руб
"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на уровне 5280 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 84,1%, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Эмитент опубликовал среднюю отчетность за 3К25: по ряду ключевых показателей...    читать дальше
03 декабря 2025 года 12:16
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Циана
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 785 рублей за штуку, сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года и провел "День инвестора". "Цели...    читать дальше
