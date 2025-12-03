"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Циана

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 785 рублей за штуку, сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года и провел "День инвестора".

"Цели менеджмента на 2030 год, на наш взгляд, выглядят несколько амбициозными. Мы полагаем, что для достижения прогнозируемых уровней выручки компании может потребоваться больше времени, чем предполагается сейчас", - отмечает эксперт.

Совокупная ожидаемая дивидендная доходность на следующие двенадцать месяцев - около 22%, указывает Лазаричева. После завершения специальных выплат "Циан" перейдет к новой политике: на дивиденды будет направляться 60-100% скорр. чистой прибыли, выплаты дважды в год.

"Мы сохраняем рекомендацию "покупать" и целевую цену в 785 рублей за акцию, что предполагает потенциал роста около 16% на горизонте года. С учетом ожидаемой дивидендной доходности на ближайший год полная доходность по акции составляет 38% к текущей цене", - пишет аналитик "Т-Инвестиций" в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.