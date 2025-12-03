Рынок акций РФ, вероятно, останется волатильным и в 2026г - "Т-Инвестиции"

Российский рынок акций, вероятно, останется волатильным и в следующем году, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции".

Внешние вызовы по-прежнему не позволяют расслабиться, отмечают эксперты.

"Для инвестиционного портфеля это означает необходимость сохранять спокойствие и выдержку, чтобы проходить через временные всплески "нервозности" без резких решений, - указывают они в комментарии. - В то же время волатильность открывает возможности для дополнительных торговых идей: при условии, что инвестор опирается на фундаментальные факторы, трезво оценивает свою позицию и действует в рамках приемлемого для себя уровня риска".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.