"Финам" сохраняет прогнозную цену акций HeadHunter на уровне 5280 руб

"Финам" сохраняет прогнозную стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на уровне 5280 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 84,1%, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Эмитент опубликовал среднюю отчетность за 3К25: по ряду ключевых показателей результаты чуть хуже ожиданий, но в целом картина остается устойчивой, констатирует эксперт.

"Мы ожидаем еще одну волну краткосрочного роста затрат на персонал в связи с введением дополнительных страховых обязательств для работников IT-компаний, которые ранее не применялись. Этот эффект, по нашим оценкам, проявится в основном в 1К26 - он увеличит текущие расходы и окажет давление на маржу, - пишет Лозовой в обзоре. - Полагаем, влияние будет сдержанным: компания обладает достаточными управленческими и финансовыми ресурсами, чтобы быстро адаптироваться и нивелировать большую часть дополнительной нагрузки в течение нескольких кварталов. Важно отметить, что данный эффект уже заложен в цену как негативный сценарий и, если компания справится быстрее и (или) эффективнее, это может вызвать бурный рост котировок".

Дивидендная история остается важным поддерживающим фактором для акций HeadHunter, указывает эксперт "Финама". "Мы ожидаем финальных выплат по итогам 2025 года на уровне 220 руб. на бумагу, то есть все дивиденды за текущий год будут равны 453 руб. Дивидендные выплаты NTM ожидаем чуть выше, чем за 2025 год, они могут составить до 472 руб. на бумагу или около 16,4% к текущей цене", - отмечает аналитик.

"Мы считаем, что самое тяжелое для компании позади: пик оттока платящих клиентов и наиболее острые издержки пройдены. В отсутствие новых макроэкономических шоков и при дальнейшем смягчении монетарной политики ожидаем постепенного ускорения органического роста выручки в 4К25, с более заметным эффектом в 2026 году, когда восстановление спроса у МСП и стабилизация ARPC (средней выручки на одного пользователя) начнут компенсировать текущие инвестиции, - указывает Лозовой. - По мере смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) рост вернется на весь рынок труда, поскольку ускорится деловая активность у компаний; кроме того, вернется спрос в экономику, а главным бенефициаром как раз выступит площадка для найма HH.ru".

Основными рисками, по мнению аналитика инвесткомпании, выступают восстановление баланса сил на рынке труда в России и недостаточно быстрое смягчение ДКП, когда количество соискателей станет существенно больше количества вакансий на платформе. Отсутствие восстановления числа платящих клиентов, прежде всего в сегменте МСП, также является серьезным риском для эмитента, отмечает он.

