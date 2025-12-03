"Цифра брокер" назвал топ-10 наиболее привлекательных акций в декабре

"Цифра брокер" назвал десять наиболее привлекательных акций в декабре 2025 года, сообщается в материале аналитиков.

Топ-10 состоит из МКПАО "Т-Технологии", "НОВАТЭКа", МКПАО "Хэдхантер", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", МКПАО "Лента", "Новабев Групп", Сбербанк, МКПАО "Яндекс", МКПАО "Озон" и "Транснефть".

Рынки в начале декабря демонстрируют неоднозначную динамику, остро реагируя на поток геополитических новостей, констатируют эксперты.

Отсутствие быстрого прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине провоцирует повышенную волатильность и сдерживает активность покупателей.

Тем не менее, считают аналитики инвесткомпании, ближе к концу месяца динамика фондовых индексов может улучшиться, чему могут поспособствовать результаты последнего в текущем году заседания Банка России.

Опубликованные за последнее время данные по инфляции отражают постепенное ослабление инфляционного давления, что позволяет регулятору рассмотреть возможность умеренного понижения ключевой ставки, например, на 50 базисных пунктов, указывают эксперты в обзоре. Такое решение, отмечают они, если будет принято, благоприятно отразится на динамике рынка в целом и потребительском, и финансовом секторах в частности.

"В этом контексте мы отдаем предпочтение в декабре акциям представителей именно данных двух секторов, полагая, что они покажут опережающую динамику по сравнению другими секторами и нефтегазовым в частности, который остается под давлением санкций и низких цен на углеводороды", - пишут эксперты в материале инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.