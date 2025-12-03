Совкомбанк сохраняет позитивную оценку акций Ленты

Совкомбанк сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Лента", компания по прежнему остается одной из самых качественных "историй роста" на рынке, сообщается в материале аналитика Сергея Зорина.

"Новая стратегия эмитента до 2028 года оказалась более амбициозной, чем мы ожидали, поэтому обновили прогноз по темпам открытия магазинов и, как следствие, пересмотрели объем инвестиционных затрат. Одновременно уточнен целевой уровень EBITDA маржи и учтено влияние повышения ставки НДС", - отмечает эксперт.

"Сохраняем позитивный взгляд на акции "Ленты" и по прежнему рассматриваем ее как одну из самых качественных историй роста на рынке", - пишет Зорин в обзоре банка.

Позитивный подход к дивидендам также сохраняется, однако прогноз по выплатам смещен на год - с 2027 на 2028 - в связи с масштабированием бизнеса.

"Наши оценки сформированы без учета M&A; при этом мы считаем, что компания имеет высокие шансы успешно провести сделки и дополнительно ускорить рост выручки без ущерба для рентабельности", - указывает эксперт Совкомбанка.

