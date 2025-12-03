"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Microsoft Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $501,44 за штуку, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Основным драйвером роста выручки эмитента остается облачный сегмент, отмечает эксперт.

Внедрение ИИ во все продукты и сервисы - одна из долгосрочных стратегических целей Microsoft, обращает внимание Лозовой.

"Основные риски для компании сопряжены со скептицизмом вокруг сферы ИИ. Рынок начинает задаваться вопросом об окупаемости вложенных сотен миллиардов долларов. Любое замедление роста будет воспринято болезненно, - указывает аналитик "Финама". - Усиление конкуренции со стороны AWS и Google Cloud в области ИИ-инфраструктуры, а также антимонопольное внимание к партнерству с OpenAI остаются фоновыми рисками".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.