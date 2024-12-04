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04 декабря 2024 года 09:10

Южнокорейский индекс падает на 1,9%

Фондовые индексы США завершили вторник без единой динамики. Акции рынков стран АТР движутся разнонаправленно в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, а Dow Jones снизился.

Количество открытых вакансий в США в октябре увеличилось на 372 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,744 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,372 млн, а не 7,443 млн, как было объявлено ранее. Это было минимальным уровнем с января 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 7,48 млн с предварительно заявленного сентябрьского уровня, по данным Trading Economics.

В центре внимания на этой неделе будут находиться данные по американскому рынку труда, которые ожидаются в пятницу. Также интерес участников торгов привлечет региональный обзор Федеральной резервной системы, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Он будет обнародован в среду, в этот же день на мероприятии в Нью-Йорке состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

В настоящее время участники рынка оценивают примерно в 74% вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре не менее чем на 25 базисных пунктов с нынешнего диапазона в 4,5-4,75% годовых, по данным FedWatch Tool. Неделю назад прогноз незначительно превышал 59%.

Котировки акций AT&T Inc. (SPB: T) выросли на 4,6% после того, как телекоммуникационная компания объявила о планах вернуть акционерам более $40 млрд в виде выплаты дивидендов и buyback в течение следующих трех лет.

Credo Technology Group в прошедшем квартале зафиксировала выручку выше консенсус-прогноза, а также дала хороший прогноз на текущий период. Капитализация поставщика решений высокоскоростного подключения для центров обработки данных взлетела за день почти на 48%.

Цены акций Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Apple Inc. (SPB: AAPL) увеличились на 3,5% и 1,3% соответственно и достигли рекордных отметок.

Бумаги Palantir Technologies (SPB: PLTR), поставщика решений для работы с большими данными, подорожали на 6,9%, поскольку аналитики рассматривают компанию как одного из претендентов на включение в индекс Nasdaq 100 по итогам ежегодного пересмотра.

Кроме того, стоимость акций Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) повысилась на 1,3%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,2%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 0,9%, International Business Machines (SPB: IBM) Corp. - на 0,7%.

Между тем цена бумаг United States Steel упала на 8% после того, как избранный президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании японской Nippon Steel.

Котировки акций Microchip Technology (SPB: MCHP) снизились на 7%. Чипмейкер заявил, что планирует сократить рабочие места и закрыть одно из предприятий в сентябре 2025 года на фоне более слабых, чем ожидалось, заказов, а также избытка продукции.

Акции Children''s Place Inc. (SPB: PLCE) рухнули более чем на 24% на сообщении о том, что ритейлер сократил чистую прибыль в минувшем квартале более чем вдвое.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) опустилась на 1,6%. Судья Канцелярского суда Делавэра Каталин Маккормик оставила в силе свое январское решение об аннулировании вознаграждения главы производителя электромобилей Илона Маска на рекордные $56 млрд.

Honeywell International (SPB: HON) объявила об урегулировании судебной тяжбы с производителем самолетов Bombardier, который требовал сотни миллионов долларов компенсации за переплату за заказанные двигатели HTF7000. Тяжба, длившаяся с 2016 года, была завершена по соглашению сторон. Также две компании заключили партнерское соглашение о совместной разработке различных авиационных технологий, что потребует инвестиций. В связи с этим Honeywell ухудшила прогноз финансовых показателей на текущий год. Акции компании подешевели на 1,3% на этой новости.

Также снизились котировки бумаг Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 2,4%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 6,1%, FedEx Corp. (SPB: FDX) - на 4,7%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1%, Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 76,47 пункта (на 0,17%) и составил 44705,53 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 2,73 пункта (на 0,05%) - до 6049,88 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 76,96 пункта (на 0,4%) и завершил сессию на отметке 19480,91 пункта.

Азиатские рынки акций не показывают единой динамики на торгах в среду, внимание инвесторов сосредоточено на ситуации в Южной Корее.

Южнокорейский президент Юн Сок Ель во вторник объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". "Я ввел военное положение, так как был твердо намерен спасти страну от антигосударственных сил. Они пытались парализовать ключевые функции государства, угрожали закрепленной в конституции демократической форме власти", - сказал он в ходе обращения к согражданам.

Издание Korea Times отметило, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в бюджетном комитете парламента законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Впрочем, решение президента вызвало непонимание не только у оппозиционеров, но и в правящей партии "Сила народа", и Юн Сок Ель согласился его отменить. Правительство Южной Кореи утвердило отмену военного положения спустя несколько часов после его введения, передало агентство "Ренхап".

Командование ВС Южной Кореи подтвердило, что военнослужащие вернулись на базы. При этом военачальники подчеркивают, что за последние часы не замечали повышенной активности со стороны северокорейских военных.

Часть сотрудников администрации президента в среду подала в отставку, сообщает "Ренхап". По данным агентства, среди уволившихся чиновников - глава администрации президента Чон Чжин Сок, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик и глава администрации по политическим вопросам Сун Тхэ Юн, а также семь других сотрудников. Сам президент пока не последовал их примеру, несмотря на растущие призывы к его отставке из-за указа о военном положении.

Банк Кореи заявил о планах временного вливания достаточных объемов ликвидности для стабилизации финансовых и валютных рынков и дал понять, что может выделить специальные кредиты в качестве дополнительной поддержки.

Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 1,9%.

Стоимость акций Korean Air Lines сокращается на 3,9%, Samsung Electronics - на 1,7%, Hyundai Motor - на 2,8%, Posco - на 1,3%, Kia - на 1%, LG Energy Solution - на 2%.

Котировки бумаг SK Hynix поднимаются на 0,3%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 2,3%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги ZOZO (+6,4%).

Рыночная стоимость Ryohin Keikaku повышается на 7,4%, Kawasaki Heavy Industries - на 6,2%, Isetan Mitsukoshi Holdings - на 6,1%, Mitsubishi Heavy Industries - на 4,5%.

Цена акций Eisai и Keisei Electric Railway снижается на 3,9%, Resona Holdings - на 3,8%, OKUMA - на 3,6%, Nikon - на 3,2%.

Китайский Shanghai Composite опускается на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет столько же.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги PetroChina Co. (SPB: 857), дорожающие на 3,9%.

Рыночная стоимость CNOOC и Trip.com увеличивается на 3,3%, China Shenhua Energy - на 2,9%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 2,6%.

CK Infrastructure Holdings теряет 2,9% капитализации, New World Development - 2%, Zhongsheng Group Holdings - 1,8%, Power Assets Holdings и BYD Electronic (International) Co. Ltd. - 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,4%.

Экономика Австралии в третьем квартале увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило Австралийское бюро статистики. ВВП страны увеличивается двенадцатый квартал подряд, однако опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали более существенного повышения - на 0,4%.

Оценка экономического роста во втором квартале подтверждена на уровне 0,2%.

ANZ и Westpac сокращают рыночную стоимость на 1,6%.

Капитализация BHP увеличивается на 1%, Rio Tinto - на 0,9%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду после скачка накануне, вызванного ожиданиями продления ограничений на поставки нефти со стороны ОПЕК+.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск подорожали на $0,2 (0,27%) - до $73,82 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на $1,79 (2,5%), до $73,62 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,17 (0,24%) - до $70,11 за баррель. Накануне фьючерсы выросли в цене на $1,84 (2,7%), до $69,94 за баррель.

Встреча министров ОПЕК+ состоится 5 декабря и пройдет в онлайн-формате. Рынок оценивает вероятность отсутствия изменений в планах группы нефтедобывающих государств по итогам встречи в 58%, при этом шансы на продление действующих ограничений на добычу нефти оцениваются в 36%, по данным OPEC Watch Tool от CME.

"Мы живем в период значительных перемен и неопределенности для мировых экономик, - отметит управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - В настоящий момент все изменения на рынке нефти являются временными. Никто не знает, что случится завтра".

"Пока укрепление доллара, особенно относительно валют развивающихся экономик, таких как Индия и Китай, а также неопределенность в плане добычи ОПЕК+ уравновешивают первые признаки экономического восстановления в Китае и сохраняющуюся геополитическую напряженность", - добавил эксперт.

Тем временем данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 1,23 млн баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 2,1 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 мск в среду.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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