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04 апреля 2025 года 09:40
Штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг взлетят до 1% от капитала
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Александр Река/ТАСС
4 апреля. FINMARKET.RU - Банк России намерен уравнять штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг с санкциями за нарушение антиотмывочного законодательства. Если идея будет реализована, то штрафы за нарушение прав потребителей вырастут с нескольких десятков тысяч рублей до 0,1-1% от капитала банка, пишет "Коммерсантъ". По словам главы Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, "сейчас вокруг этой инициативы ведется очень напряженная дискуссия, и пока неясно, чем все закончится". Собеседники "Коммерсанта" из числа банкиров считают действующие штрафы вполне достаточными. Однако комментировать инициативу ЦБ в банках не стали. Защитники прав потребителей и юристы, в свою очередь, поддерживают инициативу ЦБ, отмечая, что тема навязанных допуслуг, формально являющихся добровольными, но в реальности отказ от которых повышает стоимость кредитования, остается актуальной. "Для реального влияния на действия банков административные штрафы должны быть выше в десятки раз, чтобы создавать какое-то давление", - отмечает старший юрист ЮК a.t.Legal Илья Пасенко.
Опубликовано Финмаркет
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