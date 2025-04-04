Штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг взлетят до 1% от капитала

4 апреля. FINMARKET.RU - Банк России намерен уравнятьза нарушение прав потребителей финуслуг с санкциями за нарушение антиотмывочного законодательства. Если идея будет реализована, то штрафы за нарушение прав потребителей вырастут с нескольких десятков тысяч рублей до 0,1-1% от капитала банка, пишет "Коммерсантъ".

По словам главы Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, "сейчас вокруг этой инициативы ведется очень напряженная дискуссия, и пока неясно, чем все закончится".

Собеседники "Коммерсанта" из числа банкиров считают действующие штрафы вполне достаточными. Однако комментировать инициативу ЦБ в банках не стали.

Защитники прав потребителей и юристы, в свою очередь, поддерживают инициативу ЦБ, отмечая, что тема навязанных допуслуг, формально являющихся добровольными, но в реальности отказ от которых повышает стоимость кредитования, остается актуальной. "Для реального влияния на действия банков административные штрафы должны быть выше в десятки раз, чтобы создавать какое-то давление", - отмечает старший юрист ЮК a.t.Legal Илья Пасенко.