Ряд зарубежных компаний интересуется возобновлением рекламы на российском ТВ

4 апреля. FINMARKET.RU - Западные компании, которые входили в число крупнейших рекламодателей в России до 2021 г., но затем свернули маркетинговую активность в нашей стране, начали уточнять у Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) актуальные условия размещений на федеральных телеканалах. Об этом "Ведомостям" рассказали два собеседника в крупных рекламных группах.

Представитель НРА подтвердил, что ряд зарубежных компаний, ранее приостановивших маркетинговую деятельность в России, действительно интересуется ценами и условиями размещений. Но о каких именно компаниях идет речь, он не уточнил. Пока эти обращения, как пояснили в НРА, носят предварительный характер: запросы направлены на понимание существующих возможностей и форматов взаимодействия.

На фоне ухода зарубежных компаний, "выпадения" зарубежных соцсетей и отключения рекламных инструментов в Google Ads российский рекламный рынок без учета ТВ-сегмента в 2022 г. сократился на 2% к 2021 г. до 392 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Объем рекламы наза тот же период снизился более существенно: по оценке OMD OM Group, он сократился на 10-15% до 168-178 млрд руб.

В последние 3 года объем рекламы в России динамично рос и в 2024 г. достиг 903,6 млрд руб., отмечается в данных АКАР. А ТВ-сегмент - 241-250 млрд руб., следует из оценок OMD OM Group, Okkam, ГК "Родная речь", SkyAlliance и NMi Group. Причем после 2022 г. рекламный рынок преимущественно поддержали именно российские рекламодатели. В 2024 г., согласно данным Sostav.ru, на них пришлось 99% общего бюджета топ-30 крупнейших рекламодателей в России. В ГК "Родная речь" отметили, что при базовом сценарии объем рекламы на ТВ в 2025 г. вырастет на 13% к 2025 г., а с учетом возвращения части зарубежных рекламодателей - на 20%.

Более позитивный прогноз дает медиадиректор SkyAlliance Андрей Рунов. ТВ-сегмент с учетом бюджетов российских компаний и компаний из дружественных стран продолжит увеличиваться на 12-15% в год, оценивает медиадиректор SkyAlliance Андрей Рунов. В случае возвращения приостановивших маркетинговую активность в России зарубежных рекламодателей темпы роста могут оказаться выше и составить до 25%, отмечает он. При этом, по словам Рунова, возобновление рекламы на ТВ у таких компаний вряд ли возможно ранее 2026 г.