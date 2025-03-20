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20 марта 2025 года 08:46
Жертв телефонных мошенников внесут в специальную базу
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Сергей Коньков/ТАСС
20 марта. FINMARKET.RU - Депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством. В нижнюю палату парламента приезжали представители Минцифры - это главный автор документа. Чиновники представили доклад по ключевым нормам будущего закона, депутаты оценили их, а также высказали свои предложения ко второму чтению. "Известия" ознакомились со стенограммой заседания Госдумы. По словам замглавы министерства Ивана Лебедева, который выступил в нижней палате как основной докладчик, в стране треть всех преступлений совершают в информационных компьютерных технологиях. С 2022 года чиновники фиксируют ежегодный рост в 30%, речь идет уже более чем о 700 тыс. преступлений, 70% из них - по составу "мошенничество" или "кража". Более 1 млн граждан в РФ пострадало от таких действий. Нанесенный ущерб оценивается, по разным оценкам, в 200-250 млрд рублей, уточнил Лебедев. В ходе обсуждения проекта выступил глава комитета ГД по финансовым рынкам, член фракции "Единая Россия" Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что обычно мошенники обманывают и крадут деньги с помощью социальной инженерии - психологического манипулирования людьми. Аксаков предложил сформировать в России базу людей, которые уже несколько раз попались на манипуляции мошенников и перевели им средства. Если граждане из такого списка попытаются взять кредит или сделать перевод средств, то ресурс ЦБ "ФинЦЕРТ" (группа реагирования на компьютерные инциденты) должен давать сигнал финансовым организациям, чтобы они знали, что речь идет о человеке, который уже самостоятельно переводил деньги преступникам. И тогда финансовые институты будут эффективно реагировать и не проводить операцию, пока не выяснят, насколько она добросовестная, заметил депутат. По задумке, база данных будет принадлежать ЦБ, поэтому никаких утечек быть не должно, уверен Аксаков. Он уточнил "Известиям", что никаких значимых ограничений для доверчивых людей власти вводить не будут.
Опубликовано Финмаркет
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Istina 20.03.2025
К специальной базе мошенников всех видов должен быть обеспечен бесперебойный доступ всех граждан. К анализу комитета ГД под руководством Аксакова о работе финансовых институтов должен быть обеспечен оперативный доступ всех граждан, выразивших желание проверить свои финансовые институты на предмет исполнения законодательства, в том числе банковского, в том числе №152-ФЗ, с учетом обнаружения сливов, в том числе посредством технологий текущего периода.
Istina 20.03.2025
главе комитета ГД по финансовым рынкам, член фракции "Единая Россия" Анатолию Аксакову следует раскрыть сведения о финансовых институтах, грубо нарушающих законодательство, информировать граждан о состоявшихся сливах персональных граждан из финансовых институов, о проведнных служебных расследований в финансовых институтах по факту передачи (продажи) персональных данных граждан 3-им лицам, о применении мер воздействия компетентных органов к финансовым институтам за нарушения законодательства, в том числе банковского, в том числе №152-ФЗ.
Istina 20.03.2025
Специальная база мошенников должна содержать мошенников по всем видам сделок, в том числе и телефонных. Финансовые институты обязаны "реагировать и не проводить операцию, пока не выяснят, насколько она добросовестная" в соответствиии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Istina 20.03.2025
"Аксаков предложил сформировать в России базу людей, которые уже несколько раз попались на манипуляции мошенников и перевели им средства". В отчет на предложение руководиетля комитета ГД РФ предлагаю формировать базу людей, которых првоохранители опеределяют мошенниками, в том числе и тех людей, которые мошенничеством занимаются в своей текущей деятельности.
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