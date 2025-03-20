Жертв телефонных мошенников внесут в специальную базу

20 марта. FINMARKET.RU - Депутаты рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством. В нижнюю палату парламента приезжали представители Минцифры - это главный автор документа. Чиновники представили доклад по ключевым нормам будущего закона, депутаты оценили их, а также высказали свои предложения ко второму чтению. "Известия" ознакомились со стенограммой заседания Госдумы.

По словам замглавы министерства Ивана Лебедева, который выступил в нижней палате как основной докладчик, в стране треть всех преступлений совершают в информационных компьютерных технологиях. С 2022 года чиновники фиксируют ежегодный рост в 30%, речь идет уже более чем о 700 тыс. преступлений, 70% из них - по составу "мошенничество" или "кража". Более 1 млн граждан в РФ пострадало от таких действий. Нанесенный ущерб оценивается, по разным оценкам, в 200-250 млрд рублей, уточнил Лебедев.

В ходе обсуждения проекта выступил глава комитета ГД по финансовым рынкам, член фракции "Единая Россия" Анатолий Аксаков. Он подчеркнул, что обычнообманывают и крадут деньги с помощью социальной инженерии - психологического манипулирования людьми.

Аксаков предложил сформировать в России базу людей, которые уже несколько раз попались на манипуляции мошенников и перевели им средства. Если граждане из такого списка попытаются взять кредит или сделать перевод средств, то ресурс ЦБ "ФинЦЕРТ" (группа реагирования на компьютерные инциденты) должен давать сигнал финансовым организациям, чтобы они знали, что речь идет о человеке, который уже самостоятельно переводил деньги преступникам. И тогда финансовые институты будут эффективно реагировать и не проводить операцию, пока не выяснят, насколько она добросовестная, заметил депутат.

По задумке,данных будет принадлежать ЦБ, поэтому никаких утечек быть не должно, уверен Аксаков. Он уточнил "Известиям", что никаких значимых ограничений для доверчивых людей власти вводить не будут.