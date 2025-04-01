Сократился разрыв в оценке зарплат между мужчинами и женщинами

1 апреля. FINMARKET.RU - Разрыв в удовлетворенности доходами среди мужчин и женщин сократился за два года, следует из данных Росстата по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения. По итогам 2024 г. своим заработком были довольны 62,8% мужчин и 59,6% женщин – разница составила 3,2 процентного пункта (п. п.). В 2022 г. (исследование проводится раз в два года) этот разрыв составлял 5 п. п. – тогда 53% мужчин назвали свой заработок вполне удовлетворительным, а среди женщин доля составила всего 48%. Гендерная разница в оценках зарплат оказалась минимальной за всю историю наблюдений с 2011 года, пишут "Ведомости"

Последние данные Росстата указывают на то, что средняя начисленная заработная плата у женщин в 2023 г. составила 61 100 руб., а у мужчин – 87 700 руб. Разница составила 26 000 руб., или 43,5%. Информация опубликована в сборнике Росстата «Женщины и мужчины России 2024». В 2021 г. (предыдущие данные) средняя начисленная заработная плата у женщин составляла 48 600 руб. против 67 000 руб. у мужчин. За два года зарплата женщин в среднем выросла на 25,7%, а у мужчин – на 30,9%.

В целом доля довольных своей зарплатой россиян выросла за два года почти на 11 п. п. – с 50,6% в 2022 г. до 61,3% в 2024 г., следует из данных Росстата. Это максимальный результат за историю наблюдения с 2011 г. По состоянию на 2020 г. показатель составлял всего 44%. Число совсем недовольных своей зарплатой снизилось с 7% в 2022 г. до 3,9%.

Разрыв оценок заработка между мужчинами и женщинами сократился на фоне дефицита кадров – работодатели стали чаще нанимать на работу женщин, считает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Кроме того, структура занятости изменилась из-за ухода части мужчин на СВО – это предоставило новые возможности для занятости женщин, так как произошли снижение гендерной дискриминации и рост числа рабочих мест, которые покинули мужчины.