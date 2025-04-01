В РФ предлагают ввести госрегулирование цен на картофель

1 апреля. FINMARKET.RU - В России предлагают ввести временное ограничение цен на. С такой просьбой к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. "В течение 2024-го данный продукт стал наиболее подорожавшим среди продовольственных товаров. По данным Росстата и Центробанка, розничныена картофель выросли на 92%: с 28 рублей в декабре 2023-го до почти 57 рублей в декабре 2024-го. В 2025 году рост цен на картофель продолжается", - говорится в тексте документа, пишут "Известия"

Депутат обращает внимание: постановлением правительства установлено, что предельные цены на отдельные социально значимые продовольственные товары первой необходимости могут вводиться на срок до 90 дней, если в течение 60 дней подряд их стоимость увеличивается на 10% и более с учетом сезонных факторов.

Подорожание картофеля началось в России с середины октября 2024 года - фактически одновременно с завершением его сбора. За одну неделю месяца в ряде регионов картофель повысился в цене более чем на 5%. Самый большой рост был отмечен в Волгоградской области - на 5,9%. Причинами называли неурожай овоща. Всего за 2024-й стоимость овоща выросла на 92%. Чтобы повлиять на ситуацию, правительство приняло постановление, которое разрешает с 1 января по 31 июля беспошлинно ввозить в РФ 150 тыс. т картофеля. Однако с начала 2025-го еженедельный рост стоимости овоща продолжился.

В своем обращении вице-спикер просит провести мониторинг ценовой динамики на картофель, учесть возможные сезонные колебания и, в случае подтверждения увеличения стоимости свыше установленных параметров, инициировать процесс введения временного ограничения цен на этот социально значимый продукт.

В ФАС "Известиям" сообщили, что в 30 регионах уже заключены соглашения по ограничению цен на картофель и там наблюдается положительный эффект по сравнению с другим субъектами.