Почти четверть сливочного масла после проверок оказалось некачественным

4 апреля. FINMARKET.RU - По итогам проведенных Россельхознадзором лабораторных исследований за 2024 год проб молока и молочной продукции выяснилось, что 13,09% из них не соответствовали составу, который заявляли производители. Всего было отобрано 10 199 образцов продукции, рассказали "Известиям" в службе. Больше всего фальсификата - в 24,82% проб - у сливочного масла. Далее следуют сыры (16,18%), творог (14,40%), сухое молоко (13,24%) и сметана (11,22%).

Большая доля пришлась на отечественных производителей - у 15,37% из 8 648 образцов состав отличался от заявленного производителем, отметили в Россельхознадзоре. В целом, как сообщили в ведомстве, по итогам 2024 года по сравнению с 2023 г. доля такой молочной продукции выросла с 12,04% до 13,9%.

"Представленные данные отражают исключительно процент выявленных нарушений по итогам исследований Россельхознадзора части рынка молочной продукции. На основе этих данных нельзя делать выводы о состоянии рынка в целом", - сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития.

"Несмотря на то, что правительство создало все условия для выявления и блокировки фальсификата с использованием госсистем маркировки, отсутствие согласования необходимых нормативных актов со стороны Минэка, к сожалению, не позволяет блокировать нелегальную продукцию на кассах и при госзакупках. Как только этот механизм заработает, то ситуация с продажей подделок молочной продукции потребителям будет сведена к нулю", - пояснил "Известиям" Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

Как пояснили "Известиям" в Госдуме, в России введена маркировка молочной продукции, однако еене блокируется на кассах.

"Проблема в том, что фальсификат оперативно не блокируется на кассах. В связи с этим я подготовил поправки в законодательство, которые уже поддержали Роспотребнадзор и Минпромторг, но Минэкономразвития их не поддерживает. То есть мы создали в России единственную в мире систему маркировки товаров, которая позволяет защищать здоровье нашей нации. Она бы могла начать себя окупать, но мы до сих пор ее использовать в полную силу не можем, - пояснил "Известиям" зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, представитель фракции "Единая Россия" Сергей Лисовский.

В связи с этим депутат направил обращение в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с предложением внести изменения в законодательство и наделить представителей Роспотребнадзора (главных санитарных врачей и их заместителей) правом выносить постановления о запрете или приостановке продажи не соответствующей требованиям продукции.

В Минэкономразвития отметили, что механизмы запрета обращения фальсифицированной продукции уже утверждены Федеральным законом "О техническом регулировании", а перечень случаев запрета продажи продукции на кассе утвержден постановлением правительства РФ от 21.11.2023 № 1944.

"При этом вопрос совершенствования механизма блокировки фальсифицированной продукции на кассах (или механизма запрета продажи фальсифицированной продукции) прорабатывается на различных площадках, в том числе на площадке Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции", - сообщили пресс-службе министерства.

В рамках этой работы Минэкономразвития рассматривало поправки, подготовленные Лисовским, и сейчас рассмотрение продолжается, добавили в министерстве.