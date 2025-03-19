Без официального подтверждения дохода не дадут кредита

19 марта. FINMARKET.RU - Российские банки начнут требовать официального подтверждения дохода с 1 сентября 2025 года, если сумма кредита превышает 200 тыс., пишет "Российская газета", ссылающаяся на главу департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова.

Ранее регулятор предлагал установить порог на уровне 1 млн рублей, но решение пересмотрел из-за введения периода охлаждения. Подтвердить доход можно будет, например, через справку 2-НДФЛ. Но регулятор не ограничивает список документов, которые банки используют при принятии решения о кредитовании. Новая мера позволит исключить использование недостоверной информации для оценки финансового положения заемщика, подавшего заявку на потребкредит. Нормативный акт, стимулирующий банки использовать официальные документы, подтверждающие доход заемщика, должны подготовить во втором квартале.

Глобально доля отказов не вырастет с 1 сентября, говорит Данилов. Только если человек не укажет то, что сильно не соответствует действительности.

Новая мера позволит исключить использование недостоверной информации для оценки финансового положения заемщика, подавшего заявку на потребкредит. Нормативный акт, стимулирующий банки использовать официальные документы, подтверждающие доход заемщика, должны подготовить во втором квартале.