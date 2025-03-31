.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Граждане выбирают альтернативу депозитам
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

31 марта 2025 года 09:00

Граждане выбирают альтернативу депозитам

 1  
URA.RU/ТАСС
URA.RU/ТАСС
31 марта. FINMARKET.RU - Граждане вновь обратили внимание на накопительные счета - их объем вырос по итогам февраля (до 17,5 трлн руб.) после снижения на протяжении практически шести месяцев, пишет "Коммерсантъ". Одновременно в январе и феврале этого года физлица внесли на вклады заметно меньше, чем во второй половине прошлого года.

Как поясняют эксперты, накопительные счета стали удобнее депозитов и для банков, и для их клиентов - как более гибкий инструмент в условиях ожидания снижения ключевой ставки.

По словам старшего управляющего директора Московской биржи по розничному бизнесу и проекту "Финуслуги" Игоря Алутина, по данным на конец февраля, ставки по накопительным счетам для "новых денег" у девяти банков из топ-20 были выше, чем на срочных депозитах.

"В этих условиях клиенты, ожидая решения по ключевой ставке, предпочитали более гибкий инструмент, который дает возможность воспользоваться средствами без потери процентов в любой момент", - пояснил он.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  счета,  граждане

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Валерий    31.03.2025
Какие накопительные счета могут быть сейчас? Накопительный счет в Сбербанке сейчас под 10 процентов годовых, тогда как депозиты в банках превышают 20 процентов.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.