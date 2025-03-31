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31 марта 2025 года 09:00
Граждане выбирают альтернативу депозитам
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URA.RU/ТАСС
31 марта. FINMARKET.RU - Граждане вновь обратили внимание на накопительные счета - их объем вырос по итогам февраля (до 17,5 трлн руб.) после снижения на протяжении практически шести месяцев, пишет "Коммерсантъ". Одновременно в январе и феврале этого года физлица внесли на вклады заметно меньше, чем во второй половине прошлого года. Как поясняют эксперты, накопительные счета стали удобнее депозитов и для банков, и для их клиентов - как более гибкий инструмент в условиях ожидания снижения ключевой ставки. По словам старшего управляющего директора Московской биржи по розничному бизнесу и проекту "Финуслуги" Игоря Алутина, по данным на конец февраля, ставки по накопительным счетам для "новых денег" у девяти банков из топ-20 были выше, чем на срочных депозитах. "В этих условиях клиенты, ожидая решения по ключевой ставке, предпочитали более гибкий инструмент, который дает возможность воспользоваться средствами без потери процентов в любой момент", - пояснил он.
Опубликовано Финмаркет
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Валерий 31.03.2025
Какие накопительные счета могут быть сейчас? Накопительный счет в Сбербанке сейчас под 10 процентов годовых, тогда как депозиты в банках превышают 20 процентов.
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