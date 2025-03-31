Граждане выбирают альтернативу депозитам

31 марта. FINMARKET.RU -вновь обратили внимание на накопительные- их объем вырос по итогам февраля (до 17,5 трлн руб.) после снижения на протяжении практически шести месяцев, пишет "Коммерсантъ". Одновременно в январе и феврале этого года физлица внесли на вклады заметно меньше, чем во второй половине прошлого года.

Как поясняют эксперты, накопительные счета стали удобнее депозитов и для банков, и для их клиентов - как более гибкий инструмент в условиях ожидания снижения ключевой ставки.

По словам старшего управляющего директора Московской биржи по розничному бизнесу и проекту "Финуслуги" Игоря Алутина, по данным на конец февраля, ставки по накопительным счетам для "новых денег" у девяти банков из топ-20 были выше, чем на срочных депозитах.

"В этих условиях клиенты, ожидая решения по ключевой ставке, предпочитали более гибкий инструмент, который дает возможность воспользоваться средствами без потери процентов в любой момент", - пояснил он.