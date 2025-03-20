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20 марта 2025 года 10:21
Почему у предприятий ЖКХ растут долги за электричество
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Владимир Андреев/ТАСС
20 марта. FINMARKET.RU - С 2020 года на розничном рынке электроэнергии уровень платежей без просрочек не опускался ниже 99%. В прошлом году своевременно оплачивали счета 99,3% потребителей. К январю оборачиваемость совокупной задолженности всех потребителей - 343,4 млрд руб. - не превышала одного месяца. Об этом "Российской газете" сообщили в Ассоциации НП "Совет рынка" (регулятор энергорынка). Ранее зампред ассоциации Наталия Заикина, участвуя в дискуссии в Совете Федерации, посвященной платежной дисциплине, привела данные, что уровень своевременной оплаты счетов за электроэнергию выше 99% сохраняется почти у всех категорий потребителей, в том числе у населения. Ниже он только у предприятий ЖКХ - 96,6%. Причем при несущественной доле потребления электроэнергии (чуть более 3% от общего потребления в России) задолженность предприятий ЖКХ составляет 22%, или 76,2 млрд руб. от общей задолженности розничных потребителей (в 2020 году было 62,8 млрд руб.). Это негативно влияет на финансовое состояние гарантирующих поставщиков. Больше задолженность только у населения - 24%, или 81,2 млрд руб., но его доля в общем потреблении электроэнергии значительно выше (в 2023 году - 16,5%), а объем своевременных платежей - 99,2%. Между тем ухудшение платежной дисциплины - это риск для всей энергосистемы. Платежи клиентов позволяют своевременно и полностью выполнять обязательства перед участниками энергорынка - генерирующими компаниями и сетевыми организациями. По словам эксперта Андрея Романчука, часто сложности с расчетами за электроэнергию предприятий ЖКХ связаны с недостаточностью тарифов в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения и плохим состоянием инфраструктуры, которая приводит к ненормативным потерям и нецелевому расходованию средств, предназначенных для оплаты энергетикам. По словам гендиректора компании "Т Плюс" Павла Сниккарса, сейчас энергосбытовые компании используют три ключевых механизма по работе с должниками: ограничение энергоснабжения (в отношении отключаемых категорий потребителей, в основном это газ и электрическая энергия), судебное взыскание задолженности, а также начисление неустойки (пени). Судебное взыскание является основным инструментом для работы с задолженностью по неотключаемым услугам, таким как тепловая энергия и вода. Начисление пени стимулирует своевременные платежи, однако действующие ставки не всегда достаточны для реального воздействия на должников. Сниккарс предлагает рассмотреть системные законодательные меры, направленные на упрощение процедуры взыскания задолженности за энергетические и коммунальные ресурсы, снижения стоимости ее взыскания и сроков.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ЖКХ, электричество, долги
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