Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2% после повышения на 2,2% в январе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов. Во многом замедление объясняется "лишним" днем в феврале 2024 года

26 марта. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в феврале 2025 года составил 0,2% в годовом сравнении после роста на 2,2% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За январь-февраль 2025 годав РФ выросло на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в феврале 2025 года оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 1,1%. Во многом замедление годовых темпов роста в феврале объясняется високосным 2024 годом и "лишним" днем в феврале прошлого года.

С исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2025 года, по оценке Росстата, промышленность РФ выросла на 0,4% после снижения на 3,3% в январе.

В феврале 2025 года замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 3,2% в годовом сравнении с 7,0% в январе.

В добывающем секторе в феврале 2025 года снижение составило 4,9% в годовом выражении после снижения на 2,1% в январе.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в январе был зафиксировано снижение на 3,0% после падения на 6,4% в январе.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снижение в январе составило 1,8% после роста на 3,2% в январе.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2024 году составил 4,6% после повышения на 4,3% в 2023 году.

В 2025 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 2,4% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале марта). Минэкономразвития РФ прогнозирует (оценка за сентябрь) рост промышленности в 2025 году на 2,0%.

Производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) выросло на 33,6%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 22,5%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - на 16,9%; производство текстильных изделий - на 8,9%; производство одежды - на 2,2%; производство электрического оборудования - на 7,3%; ремонт машин и оборудования - на 7,0%; добыча угля - на 6,1%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - на 4,3%; производство табачных изделий - на 4,3%; производство химических веществ и химических продуктов - на 2,7%; добыча металлических руд - на 1,3%.

Производство кожи и изделий из кожи снизилось на 26,1%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 9,4%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - на 7,7%; металлургическое производство - на 4,5%; производство кокса и нефтепродуктов - на 4,0%; добыча прочих полезных ископаемых - на 3,7%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 3,1%; производство продуктов питания - на 1,9%, напитков - на 11,3%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - на 1,4%; производство бумаги - на 3,5%; производство резиновых и пластмассовых изделий - на 1,0%.

Производство легковых автомобилей в РФ в январе-феврале 2025 года выросло на 12,8%, выпуск грузовиков за тот же период упал на 20,1%.

За февраль в стране было выпущено 60,8 тыс. легковых автомобилей (+6,8% г/г), по итогам двух месяцев - 115 тыс. шт. (+12,8%).

Грузовиков в прошлом месяце произведено 13,5 тыс. шт. (-11,1%), с начала года - 22,4 тыс. единиц (-20,1%).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в феврале рухнул на 38,7%, до 838 шт.; за январь-февраль - упал на 41,9%, до менее 1,4 тыс. шт.

Двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ феврале выпущено 19,2 тыс. шт. (+2,5%), с начала года - 32,7 тыс. шт. (-1,7%).

Производство кузовов для автотранспортных средств за февраль упало на 34,5%, до 2,3 тыс. шт.; за январь-февраль - снизилось на 24,3%, до 4,7 тыс. шт.

Показатели производства отдельных видов автотехники, в том числе грузовиков, падают на фоне охлаждения российского авторынка под давлением ставок и снижения динамики импорта автомобилей из Китая - ключевого внешнего поставщика автомобилей на российский рынок. Одним из факторов снижения поставок из КНР стали два шага повышения утильсбора в октябре прошлого и в начале текущего года.

Добыча природного газа в РФ в феврале 2025 года составила 55,7 млрд куб. м, что на 11% меньше, чем в феврале 2024 года (62,837 млрд куб. м), сообщил Росстат. В то же время этот результат заметно превосходит показатель февраля 2023 года (55,1 млрд куб. м).

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 47,4 млрд куб. м (-13%), и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,3 млрд куб. м (-3%).

Добыча газа имеет ярко выраженный сезонный характер, так как газ является главным топливом регулирования сезонной неравномерности в ТЭК. Нынешний отопительный сезон с самого начала шел по теплой траектории (в октябре - на градус теплее климатической нормы, в ноябре - на два, в декабре - на три). В январе средняя температура воздуха по стране (по данным "Системного оператора ЕЭС России") превысила климатическую норму на 6 градусов и на 7 - прошлогоднее значение.

Выработка тепловых электростанций в феврале сократилась лишь на 0,9%. При этом у других видов генерации было более глубокое снижение (выработка АЭС сократилась на 4,5%, ГЭС - уменьшилась на 10,6%).

Выпуск такой газоёмкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений) в феврале увеличился на 5,5%.