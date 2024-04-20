ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 93,4409 руб., евро - 99,5797 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 99,5797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 95,19 коп.

20 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 93,4409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,13 коп.

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Открытые и биржевые паевые фонды с регулярной выплатой дохода появились на российском рынке лишь два года назад и, несмотря на молодость, завоевали интерес инвесторов - в том числе потому, что похожи на банковские депозиты. В марте заметно выросла активность частных... В марте заметно выросла активность частных... читать дальше

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Банки продолжают избавляться от долларов и евро на счетах и вкладах, вводя новые комиссии. Кто-то даже изменит условия обслуживания и сможет сконвертировать валютные остатки принудительно. При этом в Банке России отмечают, что тоже не хотели бы роста валютизации депозитов... читать дальше

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В столице начинается новый этап реконструкции и реставрации здания МИД; работы планируется завершить к концу 2030 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Начинается новый этап реконструкции и реставрации здания МИД. Это одна из семи сталинских высоток, построенных в Москве в... читать дальше

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Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие региональной транспортной инфраструктуры – решение этих и других задач предусмотрено программой социально-экономического развития Республики Коми на период до... читать дальше

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Власти Шри-Ланки запустили механизм выдачи онлайн-виз для путешествующих морским путем, сообщает издание Daijiworld. "Департамент иммиграции и эмиграции Шри-Ланки ввел онлайн-систему получения виз для путешественников, въезжающих в республику морским путем. Виза выдается... читать дальше

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Белгородская область получит из резервного фонда Правительства РФ более 2 млрд рублей на поддержку бизнеса и жителей региона, пострадавших от украинских атак, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Вчера было опубликовано Постановление Российской Федерации (...) Принято решение о... читать дальше

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Крым с начала 2024 года принял около 600 тыс. туристов, это на 7% больше, чем годом ранее, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "У туротрасли Крыма сдержанный оптимизм по поводу предстоящего сезона, на сегодня он явно лучше, чем в прошлом году. С начала... читать дальше

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Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает конфискацию и передачу Украине замороженных российских активов, сообщил в субботу телеканал CNN. Согласно результатам голосования, 360 конгрессменов высказались за принятие законопроекта, 58 -... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 93,4409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,13 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 99,5797 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 99,5797 руб. По сравнению...

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В Москве за последние 13 лет отреставрировано около 800 произведений монументального искусства, памятников и скульптур, в июле завершатся работы по реставрации памятников Циолковскому и Жуковскому, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "За последние 13 лет в Москве... "За последние 13 лет в Москве... читать дальше

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По программе комплексного развития территорий в Северном административном округе на месте участков с недостроями появятся современные объекты - жилье, школы, детские сады, спорткомплексы, а также деловая недвижимость. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству распространить программу инвестиционных рыбных квот на другие рыбохозяйственные бассейны, помимо Дальневосточного и Северного, и включить в нее строительство малотоннажных судов. "Правительству Российской Федерации... "Правительству Российской Федерации... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июля 2024 года представить предложения по созданию агробиржи со странами БРИКС. "Представить предложения по созданию биржи для проведения организованных торгов в отношении сельскохозяйственной продукции в... читать дальше

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Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в январе-марте 2024 года увеличились на 2,3% - до $57 млрд 372,8 млн на 31 марта текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе ГНФАР. "Увеличение активов в 2023 году произошло за счет того, что доходы бюджета... читать дальше

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Правительство установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза, она составит 5 млн т, будет действовать до 30 июня, сообщает сайт кабинета министров. Соответствующее постановление подписано премьер-министром... читать дальше

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Правительство РФ расширило перечень парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, подпадающей под действие 35-процентной импортной пошлины, а также список стран, продукция из которых подпадает под ограничения. Соответствующие изменения в постановление N2240... читать дальше

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