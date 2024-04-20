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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 93,4409 руб., евро - 99,5797 руб.
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20 апреля 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 93,4409 руб., евро - 99,5797 руб.

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20 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 93,4409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,13 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 99,5797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 95,19 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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