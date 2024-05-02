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02 мая 2024 года 08:52
В Сочи курортный сбор может повысится вдвое
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
2 мая. FINMARKET.RU - Перед стартом летнего сезона власти Кубани обсуждают увеличение размера курортного сбора за сутки с одного человека: в Сочи - с 50 до 100 рублей, а в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Ейском, Туапсинском и Мостовском районах - с 30 до 50. Для сравнения: на Ставрополье и в Санкт-Петербурге туристы платят 100 рублей, в Алтайском крае и на федеральной территории "Сириус" - 50, пишет "Российская газета". На последней сессии Заксобрания Краснодарского края руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко предложил изучить возможность увеличить на Кубани размер сбора. Председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина скептически отнеслась к идее повысить курортный сбор: "Если речь идет об инфляции и увеличении расходов на содержание инфраструктуры, возникает вопрос: почему решили повысить сразу в два раза, а не на 7-10 процентов?" Вместе с тем, она считает, что даже двукратный рост не отпугнет гостей, ведь полноценной альтернативы Черноморскому побережью в стране пока нет. Как рассказала представитель отрасли Бэлла Тарасова, сейчас обсуждается замена курортного сбора туристическим налогом.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, курортный сбор
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