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02 мая 2024 года 08:21
Иран и РФ прорабатывают платежи в цифровых валютах ЦБ
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EPA/ТАСС
2 мая. FINMARKET.RU - Тегеран и Москва прорабатывают инновационные решения для проведения расчетов между странами, рассказал "Известиям" торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен. По его словам, государства изучают использование ЦФА и цифровых валют центральных банков. По всей видимости, речь о таких инструментах, как цифровой рубль и крипто-риал. Эти варианты могут упростить торговлю между государствами и потенциально смягчить последствия санкций, подчеркнул Рахими Мохсен. Он добавил: пока сложности остаются - нужно создать инфраструктуру и нормативные акты для новых методов платежей. Однако Иран намерен сотрудничать с Россией, чтобы воплотить эти решения в жизнь, сообщил Рахими Мохсен. По его словам, Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой. Обе страны находятся под санкциями со стороны Запада, это делает их еще более заинтересованными в сотрудничестве друг с другом, отметил председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев. Кроме того, партнерство с Ираном имеет стратегическое значение. Оно позволяет укреплять влияние нашей страны на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Сейчас из-за невозможности проводить расчеты в долларах и евро Россия и Иран перешли к использованию национальных валют, добавил Черешнев. Однако возникают сложности с конвертацией, а также из-за несоответствия рыночного курса в Иране государственному. За счет этого при каждом переводе российский бизнес теряет около 20-25%, подчеркнул эксперт. По его словам, запуск расчетов через ЦФА и цифровые валюты центральных банков может упростить торговлю между государствами, повысить прозрачность и безопасность транзакций.
Опубликовано Финмаркет
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