К 2027 году средние зарплаты в РФ превысят 100 тыс. руб.

2 мая. FINMARKET.RU - Среднемесячная начисленная зарплата россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) превысит 100 000 руб. в 2027 г., следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 гг. Планка в 100 000 руб. будет преодолена как в базовом, так и в консервативном сценарии, который предполагает более быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию, пишут "Ведомости" . Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, в 2024 г.прибавят почти 10 000 руб. по сравнению с прошлым годом и приблизятся к 84 000 руб. (+13,6%). Но затем темп роста начнет замедляться. В 2025 г. показатель достигнет 90 000 руб. (+8,4%), а в 2026 г. - 97 039 руб. (+7%), следует из прогноза. В конце прогнозного периода, в 2027 г., зарплата достигнет 103 403 руб. (6,6%).

В консервативном сценарии номинальные зарплаты в 2024 г. вырастут на 12% до 82 456 руб., а в 2027 г. достигнут 100 617 руб. Численность рабочей силы в этом варианте прогноза за четыре года вырастет всего на 100 000 человек (до 76,1 млн), а производительность труда на протяжении 2025-2027 гг. будет расти темпами ниже 2%.

В предыдущей версии прогноза, опубликованной Минэком в прошлом сентябре, ожидалось гораздо более скромное увеличение зарплат: к 2026 г. они должны были достичь 91 669 руб.

По итогам 2023 г. номинальные зарплаты до вычета налогов увеличились на 14,1% в годовом выражении до 73 709 руб., следует из последних данных Росстата. За январь - февраль 2024 г. среднемесячные зарплаты россиян выросли на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозу Минэкономразвития, динамика реальных зарплат (с учетом инфляции) будет скромнее: после увеличения на 6,5% в 2024 г. показатель вырастет на 3,6% в 2025 г., на 2,8% в 2026 г. и на 2,5% в 2027 г.