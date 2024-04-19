Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 апреля

19 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 20 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7158,09 (-73,03) руб./грамм; на серебро - 85,53 (-0,6) руб./грамм; на платину - 2829,95 (-43,93) руб./грамм; на палладий - 3145,39 (+53,7) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,66 коп. и составил 12,874 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8045 руб., максимальный - 12,968 руб. Было заключено 55764 сделки. Объем торгов составил 107677,04... Минимальный курс юаня составил 12,8045 руб., максимальный - 12,968 руб. Было заключено 55764 сделки. Объем торгов составил 107677,04...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 92,41 коп. и составил 99,544 руб. Минимальный курс евро составил 99,13 руб., максимальный - 100,1525 руб. Было заключено 6998 сделок. Объем торгов составил 25236,11 млн... Минимальный курс евро составил 99,13 руб., максимальный - 100,1525 руб. Было заключено 6998 сделок. Объем торгов составил 25236,11 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 64,97 коп. и составил 93,404 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,905 руб., максимальный - 94,02 руб. Было заключено 22980 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,905 руб., максимальный - 94,02 руб. Было заключено 22980 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги без единой динамики индексов, завершил пятницу на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,44% и составил 3470,88 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,44% и составил 3470,88 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,13% - до 1173,68 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,13% - до 1173,68 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Инфляция в Великобритании может остаться вблизи уровня в 2% в течение последующих трех лет, полагает замглавы Банка Англии Дейв Рамсден. "Баланс внутренних рисков для прогноза инфляции в Великобритании сместился в сторону понижения" с момента публикации последних... "Баланс внутренних рисков для прогноза инфляции в Великобритании сместился в сторону понижения" с момента публикации последних... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби отметил замедление прогресса в борьбе с высокой инфляцией и выразил желание подождать более четких сигналов о том, что темпы роста потребительских цен в стране приближаются к целевым 2%. "Сейчас разумным... "Сейчас разумным... читать дальше

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Аналитический центр "СовЭкон" снизил прогноз урожая пшеницы в РФ в 2024 году на 1 млн тонн, до 93 млн тонн. "Это первое снижение прогноза в текущем сезоне", - говорится в его сообщении. Урожай озимой пшеницы в настоящее время центр оценивает в 67,3 млн тонн, что на 1... Урожай озимой пшеницы в настоящее время центр оценивает в 67,3 млн тонн, что на 1... читать дальше

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Чистая прибыль АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по РСБУ составила в январе-марте 2024 г. 3,2 млрд руб. против 31,5 млн руб. убытка за аналогичный период 2023 г., сказано в отчетности компании. Выручка ТМХ в 1-м квартале выросла на 0,7%, до 30,4 млрд руб., себестоимость продаж... Выручка ТМХ в 1-м квартале выросла на 0,7%, до 30,4 млрд руб., себестоимость продаж... читать дальше

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Цены на нефть вновь перешли к росту вечером в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск повысилась на $0,23 (0,26%), до $87,34 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск повысилась на $0,23 (0,26%), до $87,34 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX)... Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX)... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,86 коп. и составил 12,8705 руб. Минимальный курс юаня составил 12,7885 руб., максимальный - 12,96 руб. Было заключено 19964 сделки. Объем торгов составил 52491,12... Минимальный курс юаня составил 12,7885 руб., максимальный - 12,96 руб. Было заключено 19964 сделки. Объем торгов составил 52491,12...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 66,69 коп. и составил 93,4063 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,81 руб., максимальный - 93,9375 руб. Было заключено 4709 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,81 руб., максимальный - 93,9375 руб. Было заключено 4709 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средний размер платежа по ипотеке в США составляет $2,858 тыс. в месяц, говорится в исследовании Realtor.com. Показатель основан на данных о медианной стоимости дома в Штатах, в марте составившей $424,9 тыс., и текущих ставках по 30-летней ипотеке, находящихся на... Показатель основан на данных о медианной стоимости дома в Штатах, в марте составившей $424,9 тыс., и текущих ставках по 30-летней ипотеке, находящихся на... читать дальше

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В апреле т.г. биржевые цены на бензин стремительно падают вниз: Аи-92 подешевел почти на 11%, Аи-95 - более чем на 15%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Так, стоимость 92-го бензина снизилась с 54,425 тыс. руб./т... Так, стоимость 92-го бензина снизилась с 54,425 тыс. руб./т... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистая прибыль АО "КАМАЗ" по РСБУ упала примерно в 6 раз относительно результата 1-го квартала 2023 года, до 1,4 млрд руб., говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 14% - до 82 млрд руб., себестоимость продаж - на 25% - до 75,6 млрд... Выручка выросла на 14% - до 82 млрд руб., себестоимость продаж - на 25% - до 75,6 млрд... читать дальше

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Американская Tesla отзывает около 3,9 тыс. электропикапов Cybertruck в связи с неисправностью педали газа, сообщается в документе на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Transportation Safety Administration,... читать дальше

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АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") реализовало 19 апреля на аукционе, организованном для малого бизнеса, 2 159 кг янтаря, сообщила пресс-служба предприятия. "Реализовано 62 лота общим весом 2159 кг, что составило 86% от... "Реализовано 62 лота общим весом 2159 кг, что составило 86% от... читать дальше

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