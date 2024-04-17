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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,9941 руб.
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17 апреля 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,9941 руб.

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17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,77 коп. и составил 12,9941 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,95 руб., максимальный - 13,029 руб. Было заключено 40880 сделок. Объем торгов составил 96436,73 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,98 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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