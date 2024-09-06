Взыскание долгов может стать экономически невыгодным для коллекторов

6 сентября. FINMARKET.RU - В августе цены на просроченныемикрофинансовых организаций, реализуемые по цессионной схеме (уступка прав требования), достигли многомесячных минимумов. Это следует из данных онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex, с которыми ознакомился "Коммерсант"

В частности, в минувшем месяце стоимость досудебных портфелей составила 16,75% (минимум с июня 2023 года), судебных - 3,92% (минимум за 2 года). Сократился и объем реализованных лотов. По досудебному портфелю доля состоявшихся торгов снизилась до 52%, тогда как в среднем с начала года превышала 75%. По судебному портфелю доля опустилась ниже 17%, хотя в предыдущие месяцы составляла 46-100%, следует из материалов Debex.

связывают негативную динамику с новыми судебными пошлинами, которые начнут действовать с 9 сентября. Увеличение пошлин уже влияет на весь рынок торговли просроченными долгами. Однако в банковской цессии это приведет к снижению цены, куда покупатели переложат допрасходы в виде новых пошлин. Однако в судебных портфелях МФО снижать цены просто некуда.

В такой ситуации коллекторы будут наращивать долю досудебного взыскания, а небольшим компаниям придется передавать часть долгов на аутсорсинг.