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20 сентября 2024 года 09:15
Разработка стратегии пространственного развития РФ до 2030 года близка к завершению
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
20 сентября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития завершает разработку стратегии пространственного развития до 2030 года. Обновленный документ заменит действующую стратегию-2025 и должен быть утвержден до конца года, пишет "Коммерсант". Новая версия предполагает большую увязку с национальными целями. Переформулирована и цель самой стратегии: ранее речь шла о выравнивании различий в уровне и качестве жизни населения и ускорении темпов экономического роста, теперь - о "формировании системы расселения и территориальной организации РФ, которые будут способствовать достижению национальных целей ее развития". Если сейчас в стратегии представлены списки перспективных отраслей развития для регионов, то теперь документ пополнится отраслевыми разделами с приоритетами пространственного развития в каждой из них. Увязать их между собой должны схемы территориального планирования, которые также должны синхронизировать бюджетные расходы с пространственным развитием. Закреплена и необходимость увязки приоритетов пространственного развития с отраслевыми стратегиями. Стратегия нацелена, в частности, на формирование "сбалансированной территориальной организации экономики" для перехода к "экономике предложения".
Опубликовано Финмаркет
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