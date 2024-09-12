Дискуссия об отказе от наличных будет запущена в 2030 году

12 сентября. FINMARKET.RU - С ростом популярности безналичных платежей люди стали задумываться об отказе от привычной формы денег. Многие жители крупных городов уже начали забывать, как выглядит обычный кошелек, зато живо интересуются кошельками электронными. Запуск в широкое обращение цифровых рублей, которыми можно будет расплачиваться даже без подключения к интернету - были бы смартфоны - грозит окончательно поставить крест на наличных. Полноценнаяоб этом будет запущена в 2030 году, считают в "Гознаке", пишет "Российская газета"

Причины заинтересованности государства в снижении доли наличных денег в обращении известны. Во-первых, печатать банкноты и чеканить монеты, развозить их по всей стране и вовремя заменять износившиеся экземпляры становится все дороже. Во-вторых, до конца не удалось искоренить фальшивомонетчиков, а борьба с ними - это тоже издержки. Кроме того, безналичные платежи легче контролировать и сложнее использовать в криминальной деятельности.

О том, что заняться этой темой всерьез можно будет уже через шесть лет, заявил замгендиректора "Гознака" Георгий Корнилов на форуме "Платежный бизнес и денежное обращение - 2024". "Это не означает, что в 2030 году уже не будет наличных денег. Это означает, что в 2030 году дискуссия о том, насколько необходимо наличное денежное обращение, начнется в полной мере. Система наличного денежного обращения будет оптимизироваться, и мы должны привыкнуть, что мы будем говорить об оптимизации расходов.деньги в связи со снижением объема платежей становятся дороже для банковской системы и для пользователей", - подчеркнул он.

По словам Корнилова, в 2023 году в России соотношение безналичных и наличных платежей составило порядка 89% и 11%. Последние 10 лет доля наличных платежей плавно снижается, и теперь ими не всегда стало можно оплатить товары и услуги.