Россияне стали стабильнее платить коллекторам

20 сентября. FINMARKET.RU - Средний платеж коллекторам в счет погашения просроченной банковской задолженности по итогам августа достиг максимального значения за последние 2 года и составил 6650 руб., следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), пишут "Ведомости" . По сравнению с прошлогодним значением показатель вырос почти на 44% (был 4557 руб.), а в сравнении с августом 2022 г. - на 66% (был 3649 руб.).

Как следует из данных НАПКА, с начала года средний размер платежа составляет 5898 руб., что на 39% выше среднего значения за весь 2023 год (4246,8 руб.) и на 64% выше среднего значения за весь 2022 год (3592,25 руб.).

Крупные профессиональные коллекторские агентства подтверждают динамику.

На поступательный рост среднего платежа в счет погашения банковского долга повлияла совокупность факторов, в том числе адаптация клиентов к новым условиям, рассуждает представитель НАПКА. По его словам, в ряде случаев рост платежей обусловлен переходом людей к сберегательной модели поведения, сокращению необязательных расходов, что также высвобождает дополнительные средства для погашения обязательств.

Профессиональные коллекторские организации активно работают на досудебной стадии и предлагают индивидуальные условия, которые побуждают клиентов активно работать с просроченной задолженностью, говорит представитель НАПКА.

Представитель НАПКА также отмечает, что среди заемщиков все меньше граждан без постоянного места работы и тех, кто не понимает последствий невыплаты кредита. По его словам, сейчас должники - это люди, которые временно испытывают трудности, но понимают, что с долгом надо работать.