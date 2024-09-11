Инфляция в августе в РФ составила 0,2%

Рост потребительских цен в августе замедлился до 0,20% после повышения до 1,14% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 9,05% после 9,13% месяцем ранее. Рост цен в августе оказался чуть выше прогнозов аналитиков

11 сентября. FINMARKET.RU -в России в августе 2024 года составила 0,20% после 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, 0,74% в мае, 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Замедление инфляции в августе было ожидаемым, объясняется сезонным удешевлением плодоовощной продукции.

При этом инфляция в августе превысила ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,14%.

За январь-август 2024 года цены выросли на 5,27% (в августе 2023 года инфляция составила 0,28%, а за январь-август 2023 года - 3,70%).

Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе немного замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля после 8,59% на конец июня, 8,30% на конец мая, 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

При этом базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в августе 2024 года составил 100,60% (в июле 2024 года - 100,40%). В годовом выражении базовый индекс цен в августе снизился до 108,44% со 108,60% в июле.

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,01% (в годовом сравнении - подорожали на 9,72%). В том числе плодоовощная продукция снизилась в цене в августе на 3,96% (в годовом выражении - выросла на 19,29%).

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,60% (в годовом сравнении - выросли в цене на 6,09%).

Услуги в августе выросли в цене в среднем на 0,01% (в годовом выражении - подорожали на 11,73%).

В августе снизились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на виноград - на 17,9%, свеклу - на 13,5%, морковь - на 12,3%, картофель - на 9,2%, бананы - на 6,6%, помидоры - на 6,0%, лук - на 3,9%, яблоки - на 3,0%, груши - на 2,0%. Одновременно выросли цены на апельсины - на 10,7%, капусту - на 2,5%.

Среди прочих продовольственных товаров значительно выросли цены на масло сливочное и какао - на 2,9%, икру лососевых рыб - на 2,3%, масло оливковое, молоко питьевое цельное стерилизованное - на 1,7%, хлеб ржаной- на 1,6%, муку - на 1,4%, свинину - на 1,2%, кофе - на 1,1%.

Снизились в августе цены на яйца куриные - на 1,8%, мясо кур и крупы овсяную и перловую - на 0,5%, крупу манную, сахар - на 0,4%.

Цены на газовое моторное топливо в августе выросли на 10,8%, бензин автомобильный - на 1,2%, дизельное топливо - на 0,5%.

Среди услуг пассажирского транспорта снизились в августе цены и тарифы: на проезд в поездах дальнего следования - на 16,4%, авиаперелет экономическим классом - на 13,0%.

Минэкономразвития в начале сентября повысило свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2024 году составляет 7,1% (вырос с 6,8% на начало августа).

ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров по ставке (13 сентября) в среду опубликовал оперативные данные мониторинга предприятий. Из них следует, что ценовые ожидания в сентябре немного выросли после незначительного снижения в августе. Оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения будут опубликованы уже после заседания, 18 сентября.