Власти ограничат кредитование госкомпаний и свернут льготные программы для МСП и аграриев

29 августа. FINMARKET.RU - Правительство и Банк России подготовят совместныйдополнительных действий по борьбе с инфляцией, сообщают "Ведомости", ссылающиеся на высокопоставленного федерального чиновника. Информацию подтвердили два близких к правительству собеседника. О дискуссии знает также источник, близкий к ЦБ. Эта тема обсуждалась на совещании по экономическим вопросам президента с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной 26 августа.

По словам источников "Ведомостей", власти договариваются об охлаждении спроса на новые займы по трем видам заемщиков: госкомпаниям и компаниям с госучастием, получателям кредитов с субсидированной ставкой и розничному сектору. По всем направлениям кредитование слабо реагирует на изменение ключевой ставки. По каждому из них будут выработаны отдельные решения.

В первой группе заемщиков – компаниях, которые контролируются государством, – активный рост задолженности связан с замещением иностранных займов российскими и финансированием инвестиционных программ, отметил один из источников. В ряде случаев организации оценивают свои возможности слишком оптимистично и, по всей видимости, рассчитывают на поддержку из бюджета в случае возникновения сложностей. Банки также активно кредитуют госкомпании, рассчитывая на то, что их устойчивость гарантируется государством.

Но по рыночным метрикам исходя из реального финансового состояния заемщиков их кредитоспособность следовало бы оценивать более консервативно, пояснил высокопоставленный федеральный чиновник.

Второе направление – кредитование с субсидированной ставкой, которое касается льготных программ для малого и среднего бизнеса, аграриев и экспортеров по корпоративным программам повышения конкурентоспособности (КППК). Предлагается пересмотреть условия этих мер поддержки либо вовсе отказаться от их финансирования со следующего года. Тем более что потребность в займах у этих трех групп заемщиков сейчас не столь высока, как в прошлом году, отметил федеральный чиновник. Близкий к ЦБ источник с ним согласился и добавил, что сейчас получатели льготных займов фактически зарабатывают дважды – на сниженной относительно рынка ставке по своим кредитам и подорожании своей продукции. Особенно актуальными программы льготного кредитования стали с августа 2023 г., отметил представитель «Сбера». Тогда ЦБ чуть более чем за месяц поднял ставку с 7,5 до 12%.

По третьему направлению – розничному кредитованию – предполагается снижать мотивацию для банков выдавать новые займы.

Как пояснил собеседник "Ведомостей", эти варианты рассматриваются, но есть еще одно направление. Оно касается переноса части рисков с заемщика на кредитора, отметил он.