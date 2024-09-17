Под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тыс. руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Подс процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тыс. рублей, пишут "Известия". Порог повысился из-за увеличения ключевой ставки до 19%. Чтобы получить такой доход, на депозите и накопительных счетах россиянина в сумме должно лежать более 1 млн рублей — однако цифра разнится в зависимости от условий в финансовой организации. Эксперты полагают, что под сбор подпадет не более 5% вкладчиков — порядка 1 млн человек.

Налог по итогам начислений процентов нав 2024 году рассчитывается по ставке НДФЛ в 13% (если доходы окажутся более 5 млн рублей — 15%). Заплатить его надо будет до 1 декабря 2025 года.

Пассивный доход от депозита зависит от того, под какой процент были вложены деньги. В налоговую базу также включаются поступления от накопительных счетов, где уровень ставок традиционно ниже срочных вкладов, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Человеку нужно учитывать, когда именно банк начисляет ему проценты, добавил Дмитрий Грицкевич из ПСБ.

"Например, если вклад был открыт год назад по ставке 10%, а в сентябре 2024-го он будет пролонгирован под 19%, то фактически в этом налоговом периоде были получены только проценты по депозиту со ставкой 10%. Остальные же выплаты от банка человек получит уже в следующем году. При необлагаемой базе в 190 тыс. рублей размер такого депозита может быть до 1,9 млн рублей", — пояснил эксперт.

Финальную сумму ФНС рассчитает самостоятельно и направит уведомление вкладчикам.

В бюджете за три года заложены поступления в размере 312 млрд рублей от налога на проценты по вкладам (в 2024-м — 101 млрд, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей), следует из бюджета.

Ранее директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская в интервью "Известиям" заявила, что оценка доходов бюджета от налогов с процентов по вкладам — порядка 100 млрд рублей — «адекватна и достаточно реалистична».