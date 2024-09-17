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17 сентября 2024 года 08:45
Под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тыс. руб.
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dpa/ТАСС
17 сентября. FINMARKET.RU - Под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тыс. рублей, пишут "Известия". Порог повысился из-за увеличения ключевой ставки до 19%. Чтобы получить такой доход, на депозите и накопительных счетах россиянина в сумме должно лежать более 1 млн рублей — однако цифра разнится в зависимости от условий в финансовой организации. Эксперты полагают, что под сбор подпадет не более 5% вкладчиков — порядка 1 млн человек. Налог по итогам начислений процентов на вклады в 2024 году рассчитывается по ставке НДФЛ в 13% (если доходы окажутся более 5 млн рублей — 15%). Заплатить его надо будет до 1 декабря 2025 года. Пассивный доход от депозита зависит от того, под какой процент были вложены деньги. В налоговую базу также включаются поступления от накопительных счетов, где уровень ставок традиционно ниже срочных вкладов, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Человеку нужно учитывать, когда именно банк начисляет ему проценты, добавил Дмитрий Грицкевич из ПСБ. "Например, если вклад был открыт год назад по ставке 10%, а в сентябре 2024-го он будет пролонгирован под 19%, то фактически в этом налоговом периоде были получены только проценты по депозиту со ставкой 10%. Остальные же выплаты от банка человек получит уже в следующем году. При необлагаемой базе в 190 тыс. рублей размер такого депозита может быть до 1,9 млн рублей", — пояснил эксперт. Финальную сумму ФНС рассчитает самостоятельно и направит уведомление вкладчикам. В бюджете за три года заложены поступления в размере 312 млрд рублей от налога на проценты по вкладам (в 2024-м — 101 млрд, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей), следует из бюджета. Ранее директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская в интервью "Известиям" заявила, что оценка доходов бюджета от налогов с процентов по вкладам — порядка 100 млрд рублей — «адекватна и достаточно реалистична».
Опубликовано Финмаркет
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Arsen 17.09.2024
Журналисты, похоже, не знают Налогового Кодекса РФ: ключевая ставка для целей налогообложения процентных доходов по вкладам фиксируется на 1 число каждого месяца года и из 12 значений берется максимальное. Ждем 1 октября. А пока 18% и 180 тыс. рублей.
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