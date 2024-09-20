Таксистам могут запретить повышать цены во время ЧС и плохой погоды

20 сентября. FINMARKET.RU - Вчера на межфракционном заседании в Госдуме представители всех партий обсуждалив закон о. Он вступил в силу 1 сентября 2023 года, но стал слишком сложным для исполнения. По итогам заседания был сформирован свод рекомендаций депутатам и чиновникам по корректировкам, которые нужно внести в регулирование, пишут "Известия"

Новый закон создал сразу несколько серьезных проблем участникам рынка, особенно самозанятым таксистам, которых в отрасли большинство - до 3 млн человек, по оценкам фракции "Новые люди".

Так, участники заседания отметили, что сейчас водители обязаны менять цвет своей машины, регистрироваться в реестре Минтранса или региональных властей, что становится открытой информацией и оказывает давление на стоимость автомобиля при продаже, снижая ее. Перед рейсом нужно получать маршрутный лист, проходить медосмотр, ТО и многое другое, хотя на практике такой подход невыполним из-за того, что внет нужной инфраструктуры для этого.

Новое регулирование уже отразилось на стоимости услуги: во время повышенного спроса цена на такси подпрыгивает в 3-5 раз. Поэтому уже в осеннюю сессию парламентарии намерены вынести на первое чтение пакет поправок к закону о такси, отметил один из организаторов мероприятия, зампред "Справедливой России" Дмитрий Гусев.

Прежде всего депутаты предлагают отказаться от единого цвета автомобиля, что обязательно при работе через агрегатора такси. Достаточно оставить фонарь на крыше машины и боковые обозначения - "шашечки", разрешить сделать их съемными. Это позволит людям использовать свой транспорт как на работе, так и для личных поездок.

Фракция ЛДПР настаивает на том, что необходимо бороться с экономически необоснованным повышением цен, рассказал "Известиям" глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он пояснил: это следует сделать через запрет увеличивать стоимость поездки в такси во время чрезвычайных ситуаций или природных катаклизмов. Таксисты часто это делают во время паники людей и скачка спроса на этом фоне.