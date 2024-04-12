Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

12 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.04 по 21.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 63927,434 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 247,310 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,81 коп. и составил 93,4518 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,205 руб., максимальный - 93,7275 руб. Было заключено 13673 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,205 руб., максимальный - 93,7275 руб. Было заключено 13673 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 81,43 коп. и составил 99,6888 руб. Минимальный курс евро составил 99,34 руб., максимальный - 100,36 руб. Было заключено 6804 сделки. Объем торгов составил 24571,19 млн... Минимальный курс евро составил 99,34 руб., максимальный - 100,36 руб. Было заключено 6804 сделки. Объем торгов составил 24571,19 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,87 коп. и составил 12,8698 руб. Минимальный курс юаня составил 12,8395 руб., максимальный - 12,915 руб. Было заключено 36962 сделки. Объем торгов составил 94319,47... Минимальный курс юаня составил 12,8395 руб., максимальный - 12,915 руб. Было заключено 36962 сделки. Объем торгов составил 94319,47...

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне растущей нефти, а также подорожавших промышленных и драгоценных металлов. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превышал 3460 пунктов, обновив пик с февраля 2022 года. В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика... В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика... читать дальше

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Экспортные перевозки зерна по сети ОАО "РЖД" выросли в январе-марте 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4%, до 5,9 млн тонн, сообщила компания. В том числе в направлении припортовых станций было отправлено 3,9 млн тонн зерна (+16,2% к... В том числе в направлении припортовых станций было отправлено 3,9 млн тонн зерна (+16,2% к... читать дальше

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Банку Англии во избежание ошибок необходимо кардинально пересмотреть свою основную модель экономического прогнозирования, заявил бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, нобелевский лауреат Бен Бернанке. Британский регулятор привлек Бернанке прошлым... Британский регулятор привлек Бернанке прошлым... читать дальше

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Соответствующее постановление Минсельхозпрода опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В... В... читать дальше

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Подъем цен на нефть продолжает ускоряться вечером в пятницу на фоне возросших геополитических рисков. Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что Иран может атаковать правительственные и военные цели на территории... Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что Иран может атаковать правительственные и военные цели на территории... читать дальше

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Производство тепличных овощей в РФ в этом году, по данным на 10 апреля, составило 415,8 тыс. тонн, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз. В том числе урожай томатов составил 157,9 тыс. тонн (на 3% больше), огурцов - 246,7 тыс.... В том числе урожай томатов составил 157,9 тыс. тонн (на 3% больше), огурцов - 246,7 тыс.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,97 коп. и составил 12,8604 руб. Минимальный курс юаня составил 12,828 руб., максимальный - 12,9025 руб. Было заключено 13468 сделок. Объем торгов составил 33157,96... Минимальный курс юаня составил 12,828 руб., максимальный - 12,9025 руб. Было заключено 13468 сделок. Объем торгов составил 33157,96...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,45 коп. и составил 93,3456 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,1325 руб., максимальный - 93,63 руб. Было заключено 4596 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,1325 руб., максимальный - 93,63 руб. Было заключено 4596 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Американская нефтегазовая ExxonMobil приняла окончательное решение об инвестициях в разработку нефтяного месторождения Whiptail на блоке Stabroek на шельфе Гайаны, говорится в сообщении компании. Общий объем инвестиций оценивается в $12,7 млрд, добыча на месторождении к... Общий объем инвестиций оценивается в $12,7 млрд, добыча на месторождении к... читать дальше

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Банк России увеличил сроки доставки запчастей для проведения авторемонта при урегулировании убытков по полисам ОСАГО для Москвы как базового региона с 14 до 30 дней. Такие изменения внесены в положение Банка России от 4 марта 2021 года N750-П "О единой методике определения... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в апреле опустился до 77,9 пункта с 79,4 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics,... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 17 апреля составит 3 тыс. 276,6 рубля против 3 тыс. 236,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Таким образом, она повысится на 1,3%. Пошлина на ячмень уменьшится до 451,6 рубля с 667,9 рубля, на кукурузу... Пошлина на ячмень уменьшится до 451,6 рубля с 667,9 рубля, на кукурузу... читать дальше

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