.

Минпромторг предлагает продлить временные ограничения на вывоз из России отходов и лома драгметаллов, сообщило министерство. Ограничение планируется продлить с 1 мая по 31 октября. Действие прежнего ограничения заканчивается 30 апреля этого года. Запрет вводится для... Запрет вводится для... читать дальше

.

Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 36%, скорректированная оказалась лучше ожиданий экспертов. Как говорится в пресс-релизе BlackRock, ее чистая прибыль в... Как говорится в пресс-релизе BlackRock, ее чистая прибыль в... читать дальше

.

Подъем цен на нефть ускорился днем в пятницу на фоне возросших геополитических рисках. Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что Иран может атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ближайшие 24-48... читать дальше

.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились в пятницу, исключением стал японский индикатор. Индекс Nikkei 225 прибавил 0,2% по итогам торгов благодаря подъему котировок акций технологических компаний. По итогам недели индекс увеличился на... Индекс Nikkei 225 прибавил 0,2% по итогам торгов благодаря подъему котировок акций технологических компаний. По итогам недели индекс увеличился на... читать дальше

.

Денежная база РФ в широком определении в марте 2024 года увеличилась на 1 трлн 757,7 млрд рублей, или на 7,1%, до 26 трлн 376,7 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. Годовые темпы роста денежной базы на 1 апреля 2024 года ускорились до 10,9% с 2,6% на... Годовые темпы роста денежной базы на 1 апреля 2024 года ускорились до 10,9% с 2,6% на... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,14 пункта (0,469%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3455,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3459,25 (+0,57%) пункта,... читать дальше

.

Регионы России получат субсидии на 6,4 млрд рублей на развитие туризма в 2024 году, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Помимо развития нового номерного фонда регионам необходимо обеспечить готовность существующих гостиниц и инфраструктуры. Регионам... "Помимо развития нового номерного фонда регионам необходимо обеспечить готовность существующих гостиниц и инфраструктуры. Регионам... читать дальше

.

Максимальное значение за месяц (с 13 марта по 12 апреля) - 93,022 руб. за доллар, минимальное значение - 92,0336 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 0,98 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,84/104,92 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,15/95,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,02/96,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...

.

МЭА снизило оценку загрузки мировых мощностей по нефтепереработке на 160 тыс. б/с - до 83,3 млн б/с по сравнению с предыдущим отчетом - из-за атак на российские НПЗ в 1-м и 2-м кварталах т.г. Таким образом, в 2024 году нефтепереработка в мире снизится на 1 млн б/с к... Таким образом, в 2024 году нефтепереработка в мире снизится на 1 млн б/с к... читать дальше

.

Французский банк Societe Generale продает свой бизнес в Марокко инвесткомпании Saham Group за 745 млн евро. Как говорится в пресс-релизе банка, продажа этих операций является частью стратегии Societe Generale по оптимизации модели бизнеса и укреплению... Как говорится в пресс-релизе банка, продажа этих операций является частью стратегии Societe Generale по оптимизации модели бизнеса и укреплению... читать дальше

.

Денежная масса в Белоруссии в широком определении (агрегат М3, включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на банковских счетах) на 1 апреля 2024 года составила 76,65 млрд белорусских рублей, что соответствует уровню начала года, сообщил Нацбанк... читать дальше

.

Страны ОПЕК+ в марте добывали на 500 тыс. баррелей в сутки нефти больше, чем планировали с учетом всех добровольных сокращений, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА). При этом, полагают они, для поддержания мирового баланса ОПЕК+ во втором... При этом, полагают они, для поддержания мирового баланса ОПЕК+ во втором... читать дальше

.

Сегодня цены на золото установили на торгах очередной рекорд, впервые превысив отметку $2400 за унцию. Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 12:00 мск подскочили на 1,7% - до $2413,9 за унцию. С начала года драгметалл прибавил в цене... Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 12:00 мск подскочили на 1,7% - до $2413,9 за унцию. С начала года драгметалл прибавил в цене... читать дальше

.