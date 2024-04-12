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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 93,7196 руб., курс евро - в размере 100,6793 руб.
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Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,39% после повышения на 0,68% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,72% после 7,69% в феврале. Рост цен в марте оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,35%
 
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12 апреля 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 93,7196 руб., курс евро - в размере 100,6793 руб.

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12 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 93,7196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,98 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 100,6793 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,40 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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