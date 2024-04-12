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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 93,7196 руб., курс евро - в размере 100,6793 руб.
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12 апреля 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 93,7196 руб., курс евро - в размере 100,6793 руб.
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12 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 93,7196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,98 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 100,6793 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,40 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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