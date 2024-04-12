ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 93,7196 руб., курс евро - в размере 100,6793 руб.

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"Исполнительный совет МВФ сегодня на основе консенсуса выбрал Кристалину Георгиеву на пост директора распорядителя на второй пятилетний срок", -...

Кристалина Георгиева останется на второй срок на посту директора-распорядителя МВФ, говорится в пресс-релизе организации.

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Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что при сохранении нынешней ситуации в стране внешний долг будет закрыт к 2035 году.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 3,7 млрд рублей на реконструкцию инфраструктуры международного аэропорта Казань, сообщается на сайте правительства.

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Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста ВВП Грузии в 2024 году до 5,2%, тогда как в октябре прошлого года ожидал 5,6%.

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Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 2023 год снизилась на 15,9% и составила 637,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка компании увеличилась на 3,2% по сравнению с показателем за 2022 год и составила 3,5 трлн рублей.

Чистые денежные средства,...