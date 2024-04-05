05 апреля 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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5 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 08.04 по 14.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|08.04.2024
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|февраль 2024
|10.04.2024
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|февраль 2024
|10.04.2024
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|март 2024
|10.04.2024
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|апрель 2024
|10.04.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 30 марта по 05 апреля
|10.04.2024
|21:00
|Бюджет США
|март 2024
|11.04.2024
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|11.04.2024
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|апрель 2024
|11.04.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 24 по 30 марта
|11.04.2024
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|март 2024
|11.04.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 17 по 23 марта
|12.04.2024
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|март 2024
|12.04.2024
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|февраль 2024
|12.04.2024
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|март 2024
|12.04.2024
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|март 2024
|12.04.2024
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|апрель 2024
Это автоматическое сообщение.
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05 апреля 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 08.04 по 14.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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Таким образом, банк... читать дальше
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